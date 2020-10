Foto: Pixabay.com

Bērnu gultas dažādiem vecumiem – kā izvēlēties?





Atkarībā no vecuma, bērni miegā pavada no 8 līdz 12 stundām diennaktī. Ņemot vērā šo informāciju, ir ārkārtīgi svarīgi parūpēties par to, lai vieta, kur bērns pavada šo laiku, būtu ērta, kvalitatīva, droša un patīkama. Tas nozīmē, ka bērna gultai jābūt pietiekami lielai, matracim – pietiekami cietam vai mīkstam. Atkarībā no bērna vecuma, gultai, iespējams, nepieciešamas augstas malas, kā arī vēlams, lai gulta radītu privātās telpas sajūtu.

Viens no veidiem, kā veikt bērnu gultas izvēli, ir – vadoties pēc atvases vecuma. Tiesa, arī šajā gadījumā jāpatur prātā bērna svars un garums, jo, ja tavs mazais ir garāks vai smagāks nekā citi viņa vecuma bērni, var būt nepieciešams izvēlēties citai vecuma grupai piemērotu gultu. Raksta turpinājumā iepazīsties ar informāciju, kādu gultu izvēlēties, vadoties pēc bērna vecuma!

Zīdainis

Visvienkāršākā ir gultiņas izvēle zīdainim – viss ir tikai tavās rokās. Tu izdari izvēli starp diviem standarta izmēriem (120 x 60cm un 140 x 70cm), dažādām gultiņas papildu funkcijām, balstoties uz to, kas tev kā vecākam būs nepieciešams veiksmīgai un efektīvai mazuļa aprūpei, un dažādiem dizainiem.

Ir divas lietas, kas tomēr jāpatur prātā. Pirmkārt, vēlams, lai vienu no gultiņas malām var nolaist, lai tev būtu vieglāk mazuli izcelt laukā. Otrkārt, ir svarīgi, lai ir iespējams mainīt gultiņas dziļumu, guļamo platformu paceļot uz augšu vai nolaižot uz leju. Tas nepieciešams, lai pasargātu mazuli no iespējamām traumām, kas varētu rasties, mazajam pētniekam ceļoties kājās un pārveļoties pāri gultiņas malai.

Pirms-bērnudārza vecuma bērns

Tas ir vecums no 1 līdz 3 gadiem, kas ir pārejas posms no zīdaiņa gultiņas uz nopietnu “lielo bērnu” gultu. Šīs vecuma grupas pārstāvji ir kļuvuši daudz patstāvīgāki nekā zīdaiņi, un viņiem pašiem patīk iekāpt un izkāpt no gultas, tāpēc ir svarīgi, lai to būtu iespējams izdarīt droši.

1 līdz 3 gadus veciem bērniem piemērotās gultas ir zemas, lai viņi vieni paši varētu droši iekāpt un izkāpt, un, ja nu gadās kāds kritiens – lai tas nebūtu garš un būtu iespējami nesāpīgs (starp citu, šim nolūkam lieti noder mīksts paklājs, ko novietot pie gultas). Tāpat šīm gultām ir arī paaugstinātas malas, lai, miegā grozoties, mazais sapņotājs neizripotu laukā no gultas.

Bērnudārza vecuma bērns

Vecums no 4 līdz 7 gadiem. Šajā vecumposmā mazajiem ir liels notikums – viņu pirmās “īstās, lielo bērnu” gultas iegāde. Salīdzinājumā ar pirms-bērnudārza vecuma bērnu gultām, šī vecumposma gultas ir:

● nedaudz augstākas;

● ar zemākām malām (tā kā bērni šajā vecumā nu jau daudz labāk izjūt telpu, kurā atrodas, līdz ar to ir mazāks risks, ka guļot izvelsies no gultas);

● lielākas izmērā.

Populārs variants bērndārznieku izguldīšanai ir tā saucamās skapjgultas – tās ir paaugstinātas gultas, kur virspusē ir matracis, bet pamatā – vairāki skapīši, plauktiņi un atvilktnes mantu glabāšanai.

Foto: Pixabay.com

Skolas vecuma bērns

7+ gadu vecuma posms. Šiem jauniešiem nu jau pavisam droši var piedāvāt paaugstinātās un augstās gultas (iekāpšana ar gultas kāpņu palīdzību). Tas ir ļoti praktisks variants, ja vēlies ietaupīt telpu bērna istabā, jo paaugstinātajai gultai zem pašas guļvietas ir iespējams gan glabāt mantas plauktos, gan izveidot darba vietu (rakstāmgaldu ar galda lampiņu un krēslu), gan izveidot ļoti gaumīgu atpūtas zonu ar matračiem, pufiem vai pupu maisiem, un pat radīt vēl vienu guļvietu nakšņojošiem ciemiņiem. Savukārt, ja atvase nevēlas nekur kāpt, “twin” (190 x 90cm) vai “full” (200 x 140cm) tipa gulta būs tieši laikā.

Kvalitatīvam miegam – kvalitatīva gulta

