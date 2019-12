Dāvis Bertāns NBA čempionāta spēlē Detroitā pret “Pistons” pēdējā ceturtdaļā iesaistījās asumos ar mājinieku komandas uzbrucēju Markīfu Morisu.

Pēdējās ceturtdaļas vidū vienā no spēles epizodēm Moriss nogāza Bertānu zemē, kurš tūdaļ bija gatavs mesties noskaidrot attiecības, taču komandas biedri tālāku konflikta eskalāciju nepieļāva.

Markieff Morris just made Davis Bertans look like a rag doll 😳 pic.twitter.com/xLwvTjHFvU

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 17, 2019