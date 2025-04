“Bez tā pacienta fiziski tas ir nonsenss.” Medicīnas eksperts Māris Arājs kritiski vērtē attālinātās mācības Ieteikt







“Tālmācības un attālināto mācību efektu mēs vēl ļoti ilgi jutīsim,” tā savu komentāru TV24 raidījumā “Preses klubs” iesāka teikt eksperts neauglības ārstēšanā, “My Clinic Riga” dibinātājs un medicīniskais vadītājs Māris Arājs, diskutējot par izglītības jautājumiem, tostarp par attālinātajām mācībām un zināšanu līmeni.

Reklāma Reklāma

“Es šobrīd to ļoti labi jūtu medicīnā ar studentiem, kas ir izmācījušies. Tu vari to teoriju mācīties no grāmatas, bet bez tā pacienta fiziski tas ir nonsenss. Un tad tev ir tas jaunais darbinieks, kurš ir svaigi izcepts eksperts, un tad viņš nāk un to teoriju ir studējis grāmatas izpratnē. Nu iedomājaties, ja mēs tagad visi izdomāsim lidot kosmosā, mēs esam izlasījuši grāmatu un tagad laižam visi! Loģiski, ka tur nekas nesanāks bez tiem praktiskajiem treniņiem, un, man liekas, tieši tāpat ir ar tiem skolēniem,” uzskata Arājs.

Arajs TV24 raidījumā attālināto mācību kontekstā pieminēja arī politiķus, kuri pieņem lēmumus nevis sabiedrības, bet gan savas partijas interesēs – “caur partijas prizmu”. Līdz ar to tie, kuriem ir vīzija un skaidrība, kādus lēmumus būtu jāpieņem Latvijā, “netiek pielaisti pie tās kuģa stūres”, uzskata viņš.

“Tas kuģis stūrēs tur, kur tas stūrē! Un tas nestūrē pareizā virzienā. Jautājums tikai – kā tai sabiedrībai, kas to saprot, uz to visu reaģēt? Līdz ar to es saprotu, ka varu darīt vien tās lietas, ko ar savām rokām un galvu varu izdarīt. Es nevaru izmainīt sabiedrību, es varu izmainīt sevi un ar savu piemēru rādīt tās labās lietas. Un kritiskā masa kaut kādā brīdī sasniegs efektu un kaut kādā veidā mainīsies,” pauda cerību eksperts neauglības ārstēšanā, “My Clinic Riga” dibinātājs un medicīniskais vadītājs Arājs TV24 raidījumā “Preses klubs”.

Plašāk skatieties pievienotajā video!