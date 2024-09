Bijušais Rīgas mērs: Pašreizējais Rīgas domes sastāvs vairāk runā, nekā dara Ieteikt







Televīzijas kanāla TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” viesojās kādreizējais Rīgas domes priekšsēdētājs Andris Ārgalis, lai dalītos ar savu redzējumu uz situāciju Rīgas domē.

Viņš sacīja, ka šobrīd grūti vērtēt tagadējās Rīgas domes darbību, bet atzina, ka pašreizējā Rīgas mēra Viļņa Ķirša (JV) darbība viņam labāk patikusi iepriekš.

“Es domāju, ka Ķirsis bija lielisks deputāts, kad viņš bija opozīcijā. Man šad un tad iznāca dzirdēt kādu frāzi – viss bija tā ļoti labi. Šobrīd par viņu kā pozīcijas cilvēku man ir ļoti grūti pateikt, cik viņš ir spējīgs darboties,” norādīja Ārgalis.

Bijušais Rīgas mērs uzskata, ka dome savā darbā ir centīga, bet, viņaprāt, pašreizējais tās sastāvs vairāk runā, nekā dara.

“Mani ļoti pārsteidz “Nacionālā apvienība” Rīgas domē, jo šobrīd viņi ir opozīcijā,” atzina Ārgalis,”viņiem kā opozīcijas pārstāvjiem būtu tagad tik daudz laba materiāla par daudzām lietām, ko pārrunāt, aizrādīt, bet ir absolūts klusums,” neizpratnē ir viņš.

“Ja man pajautātu, ar ko viņi īsti nodarbojas šobrīd, tieši “Nacionālā apvienība”, jo viņu pakļautībā ir daudz komitejas, tad es nevaru pateikt, kādu nopietnu lietu viņi ir izvizrījuši,” komentēja kādreizējais galvaspilsētas mērs.

Ārgalis skaidroja, ka šīs partijas elektorāts ir zināmā mērā visai stabils. Tā kā arī viņš pats pirms 30 gadiem bija šī politiskā spēka pārstāvis, tad ir skaidra “Nacionālās apvienības” darbošanās kārtība.

“Varu teikt tā sistēma ļoti vienkārša. Viņi vienmēr ir tik daudz, lai viņi varētu atbildēt – mēs jau nevaram, jo mēs esam par maz. Un vienmēr arī tik daudz, lai viņus paņemtu pozīcijā, jo bez viņiem jau nevar iztikt,” to, kā darbojas “Nacionālās apvienības” spēks Rīgas domē skaidro Ārgalis.

“Līdz ar to, absolūti ideāls stāvoklis – ne no viņiem var prasīt darbu, ne no viņiem var tikt vaļā, jo koalīcijai viņi ir vajadzīgi, jo nav pietiekams balsu skaits pietiekams,” tā kādreizējais Rīgas domes priekšsēdētājs.