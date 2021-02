Skaistais Ceriņu pāris - Lelde un Aivis

"Brauciens uz Āfriku un zvani vairāku gadu garumā!" Skaistais Ceriņu pāris atklāj komiskus faktus par iepazīšanos







“Domā to, ko tu runā un domā, ko tu izkliedz skaļi pasaulei!” tā par iepazīšanos ar savu mīļoto vīru Aivi kanāla 360TV raidījumā “Pasaki to skaļi” saka šarmantā TV personība Lelde Ceriņa.

Valentīndienas nedēļas raidījumā Aivis Ceriņš savu lielāko dzīves “paldies” būs nolēmis teikt tieši sievai Leldei, kurai saskaņā ar raidījuma noteikumiem, līdz pat satikšanās mirklim nebūs ne jausmas, kurš viņai vēlas pateikties.

Tāpēc brīdis, kad Ceriņi viens otru ieraudzīs raidījuma studijā, būs īpaši emocionāls, liekot pasmaidīt arī skatītājiem otrpus ekrāniem.

Gaidot savu noslēpumaino randiņa viesi, Lelde pastāstīs ko vairāk par to, kā iepazinusies ar vīru un kā pirms abu satikšanās bija cieši nolēmusi pamest Latviju un doties uz Āfriku. Par šādu meitas lēmumu vecāki nebija sajūsmā un uzvirmoja neviens vien konflikts. “Mamma man dusmās kliedza – vai ir kas tāds, kas tevi varēt atrunāt no šīs trakās idejas?!” atceras Lelde, kura esot atcirtusi, jā – ja viņa iemīlētos, nekur nebrauktu.

Taču tolaik, astoņpadsmit gadu vecumā, viņai nav bijušas nedz attiecības, nedz kāds īpašs puisis, kurš iekritis sirdī. Tomēr viss mainījies jau pēc diviem mēnešiem, kad vietnē draugiem.lv viņa iepazinusies ar Aivi, kurš simpātisko sievieti uzaicinājis barot pīles un abi apmainījušies ar telefona numuriem.

Tiesa, pēc tam sekojis arī kāds kuriozs un Aivja vārdiem runājot “Lelde esot viņam zvanījusi neskaitāmas reizes vairāku gadu garumā” Savukārt Lelde steigs skaidrot, ka pēc sarakstes saglabājusi Aivja numuru telefona grāmatiņa un tā kā vārds nonācis ierakstu augšgalā, ik pa laikam nejauši pogas saspiedušās un viņa tik tiešām puisim pāris reizes piezvanījusi.

Vaicāta, kāpēc Lelde nav apspriedusi iespēju braukt uz Āfriku kopā ar mīļoto vīrieti, viņa atklāti saka – tas esot bijis viņas sapnis un viņa “tā nedarītu, ka uz saviem sapņiem spiestu pašrealizēties otram.” Turklāt Aivis tolaik attiecību sākumposmā esot izspēlējis kādu viltību, sakot – “labi, brauc, bet es tiešām nesolu, ka tevi sagaidīšu!”

Šāda mīļotā nostāja mudinājusi pārdomāt savus plānus un no sapņa atteikties: “Tad es iestājos žurnālistos un sapratu, ka es palieku šeit un nobāzējos. Tā bija tāda strauja iemīlēšanās. Atskatoties uz to, es varu teikt, ka biju pilnībā ar rozā brillēm un biju gatava atteikties no jebkā.”

Par savas dzīves liktenīgo lēmumu saka Lelde un spriež, ka savā ziņā “rozā briļļu” periods turpinās vēl šobrīd, pat pēc 10 gadu kopdzīves.

Tiesa, piedzīvojumu gars Leldes sirdī noglabāts kādā īpašā vietā un sapnis par došanos uz Āfriku par sevi atgādināja arī kāzu dienā.

“Kad mēs ar Aivi precējāmies, es viņam teicu – tu zini, ja kaut kad man gribēsies, es aizbraukšu.

Foto: Ekrānuzņēmums

Un tad viņš teica – labi, es braukšu tev līdzi. Bet laikam tas stopkrāns ir tai brīdī, kad piedzimst bērniņš un tad es sapratu, ka es taču īsti nevarētu pamest Adeli un kaut kur aizskriet. Laikam to domu esmu nokušinājusi sevī.” raidījumam “Pasaki to skaļi” savu stāstu uzticēs Lelde.

Kā notiks sirsnīgā Ceriņu pāra satikšanās raidījuma studijā un cik neaizmirstamas emocijas uzvirmos brīdī, kad Aivis Leldei nolasīs savu mīlestības vēstuli – pilnu ar neviltotu sirsnību un mīļumu? Skatītāji uzzinās 360TV raidījumā “Pasaki to skaļi”.