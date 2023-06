Foto autors: Essilor International Publicitātes foto

Brilles ar superspējām







Vai zinājāt, ka pieaugušie par savu acu veselību rūpējas divreiz biežāk nekā par bērnu? Pētījumi liecina, ka pat līdz 80% acu bojājumu, ko izraisa pārmērīga viedo ekrānu izmantošana un intensīva, apžilbinoša saules gaisma, rodas pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. Bērnu acis ir ārkārtīgi jutīgas uz apkārtējās vides ietekmi, tāpēc tām nepieciešama īpaša aizsardzība.

Pandēmijas laikā bērni un pusaudži neskaitāmas stundas pavadīja pie viedekrāniem, mākslīgā LED apgaismojuma vidē. Mācību laikā viņu uzmanības centrā joprojām ir digitālās ierīces. Šāda veida nepārtrauktu skatīšanos ekrānā tuvplānā var salīdzināt ar smagumu cilāšanu stundām ilgi sporta zālē, t.i. gan ķermeņa, gan acu muskuļi, saņemot lielu slodzi, saspringst, nogurst un sāk sāpēt. Ignorējot pārmērīgas slodzes un neievērojot atpūtas režīmu no ekrāniem, acis pārpūlas, sāk pasliktināties redze, tāpēc vizīte pie acu speciālista un briļļu nēsāšana kļūst neizbēgama.

Pēdējā desmitgadē nemitīgi tiek runāts par aizsardzību pret kaitīgo zilo gaismu. Kā liecina jaunākie pētījumi, pat 9 no 10 aptaujātajiem sūdzās par paaugstinātu acu jutību pret gaismu. Viens no iemesliem tam ir pārmērīga viedo ekrānu lietošana, kas izraisa acu nogurumu un sausās acs sindromu. Mēs visi saprotam, ka pilnībā atslēgties no digitālās pasaules nebūs iespējams, tāpēc ir vērts parūpēties par pareizu acu aizsardzību visos vides apstākļos.



Transitions fotohromās briļļu lēcas ir lielisks risinājums ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo acīm! Bloķējot ne tikai UV starus, bet arī zilo gaismu, tās palīdzēs saglabāt acis veselīgākas un aizkavēs dažādas tīklenes saslimšanas nākotnē. Tātad, viens briļļu pāris “nošauj trīs zaķus”. “Fielmann” optikas speciālisti pamana tendenci – arvien vairāk mazo briļļu nēsātāju izvēlas hameleona briļļu lēcas. Kādi tam ir iemesli un kāpēc tieši tās ir nepieciešamas skolas solos un ārpus tiem?

80% zināšanu, ko bērns apgūst pirmajos 12 gados, tiek iegūtas ar acīm. Bērni lielu daļu sava laika pavada skolā ar digitālajiem ekrāniem, viedajām tāfelēm un citām ierīcēm, kas izstaro zilo gaismu un veido daudz atspīdumu telpās. Papildus aizsardzībai pret kaitīgo zilo gaismu Transitions briļļu lēcām ir arī pretatstarojošs pārklājums, kas palīdz novērst acu nogurumu, ko izraisa gaismas atspīdumi.

Pētījumi liecina, ka digitālo ekrānu izstarotā gaisma izjauc diennakts ritmu un samazina miega hormona – melatonīna – daudzumu, kas apgrūtina bērnu iemigšanu, izraisa pastāvīgu nogurumu, aizkaitināmību, koncentrēšanās grūtības skolā un līdz ar to pasliktina mācību rezultātus. Fotohromās briļļu lēcas bloķē pārmērīgu zilās gaismas plūsmu un tādējādi pasargā acis ne tikai no bojājumiem, bet arī tieši ietekmē bērna pašsajūtu.

Saulainajā sezonā vecāki nereti vairāk sliecas parūpēties par savām acīm, iegādājoties saulesbrilles, taču ne visi tās pērk saviem bērniem, pamatojot ar to, ka bērni mēdz tās visu laiku lauzt vai zaudēt, tāpēc nav vērts “izmest naudu”. Taču ir jāsargā bērnu acis no saules, kas, starp citu, izstaro kaitīgos UV starus, bet ir arī ārkārtīgi liels zilās gaismas avots ārā! Būdamas caurspīdīgas telpās un reaģējot uz UV staru intensitāti ārpus telpām, Transitions lēcas ne tikai kļūst par saulesbrillēm, bet arī bloķē līdz pat 95% no saules izstarotās zilās gaismas.

Fotohromās briļļu lēcas ir lieliski piemērotas pat visaktīvākajiem bērniem, jo ​​ir izgatavotas no īpaša Airwear materiāla, ko NASA izmanto astronautu ķiveru priekšējo stiklu izgatavošanai! Tā ir ārkārtīgi droša un izturīga plastmasa, kas spēj izturēt cieta priekšmeta triecienu.



Kad “Fielmann” speciālisti jautā mazajiem briļļu nēsātājiem, kuri iegādājas kārtējās brilles ar Transitions lēcām, kāpēc viņi vēlas šīs, nevis citas, bieži vien ir tikai viena atbilde: “Ar hameleona brillēm nokļuvu draugu lokā, visiem ir interesanti redzēt, kā briļļu caurspīdīgās lēcas maina krāsu, kad izeju ārā. Man liekas, ka man piemīt superspējas!” Citi min, ka viens briļļu pāris visiem dzīves gadījumiem ir ārkārtīgi ērti, jo nav jānēsā līdzi citas brilles. Trešie ir tie, kuriem nevajag brilles ar dioptrijām, taču vēlas būt tikpat forši kā draugi. Tāpēc Transitions briļļu lēcu ražotāji piedāvā arī tādas brilles bez dioptrijām – gan stilam, gan acu aizsardzībai.

Optikas speciālisti, vecākiem, kuri šaubās, vai ir vērts bērnam iegādāties fotohromās brilles, iesaka nevilcināties, taču ir svarīgi atcerēties vienu lietu , ja īpaši bieži notiek dažādas nelaimes ar Jūsu bērna brillēm. Pirmkārt, pārdomājiet, vai ietvars ir izvēlēts pareizi, ņemot vērā bērna kustīgumu un briļļu nēsāšanas paradumus, un, otrkārt, vai galīgo lēmumu, kādu ietvaru nēsās Jūsu bērns, pieņēmāt Jūs vai bērns. Bieži vien nepatika pret ietvara krāsu, formu vai izmēru mēdz būt iemesls, kāpēc pret brillēm bērns izturas nesaudzīgi.

Tātad, ļaujiet bērnam izvēlēties savus sapņu ietvarus, taču Jūs izlemjat, kāda veida lēcas vislabāk atbilst viņa vajadzībām. “Fielmann” rūp ikviens – lieli un mazi, tāpēc Jūs vienmēr varat atnākt pakonsultēties un iegādāties brilles, galu galā, ir jābūt vairākām brillēm- tāpat kā kurpēm!