Britu tabloīdi publiskojuši video, kurā redzams melnā apģērbā ģērbies vīrietis, ar masku uz sejas, rokā turot arbaletu un draudot nogalināt Lielbritānijas karalieni Elizabeti II.

“Šī ir atriebība par tiem, kuri gāja bojā 1919.gada slaktiņā Amritsarā (Indija). Tā ir atriebība par tiem, kas tika nogalināti, pazemoti un diskriminēti savas rases dēļ,” – video saka vīrietis.

Socvietnē “Snapchat” viņš nosūtījis video kopā ar ziņu, ka atvainojas visiem, kurus ir aizvainojis, darījis pāri vai melojis.

🚨🚨🚨 | BREAKING: Chilling footage of the alleged Crosbow man who broke into Windsor threatening to kill the Queen

Via @TheSun pic.twitter.com/d655TIzqPo

— News For All (@NewsForAllUK) December 26, 2021