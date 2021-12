Britu karaliskā ģimene apmeklē Ziemassvētku koncertu Vestminsteras abatijā

VIDEO. “Līdz asarām…”: Keitas Midltones jaunatklātais talants pārsniedzis visas cerības un “nolicis uz pauzes” pat kritiski noskaņotos Ieteikt







Vakardien pirms Ziemassvētku ieraksta tiešraides pārraidīšanas britu TV kanālā “ITV”, hercogiene Keita Midltone socvietnē “Instagram” publicēja dažu sekunžu īsu video – tam nebija skaņas, bet bija redzams, ka viņa apsēžas pie klavierēm.

Britu karaliskās ģimenes fani bija patiesi pārsteigti – vai Keita patiešām prot spēlēt klavieres? Līdz šim visiem ir bijuši zināmi tikai divi viņas vaļasprieki – dārzkopība un fotografēšana.

Visbeidzot, sagaidīt pārraidi, noslēpums ir atklājies un…tas pamatīgi pārsteidzis visus – prinča Viljama sieva Keita Midltone ne vien patiesi prot spēlēt klavieres, bet nospēlēja pavadījumu skaņdarbam “For Those Who Can’t Be Here” (tulkojumā no angļu valodas – “Tiem, kas nevar būt šeit”) kopā ar vienu no šā brīža slavenākajiem britu mūziķiem – dziedātāju un dziesmu autoru Tomu Volkeru un vēl orķestri.

Skaisto un sirsnīgo muzikālo priekšnesumu viņi izpildīja Vestminsteras abatijā, pasākuma “Royal Carols: Together at Christmas 2021” ietvaros.

Pēc tam, kad ieraksts tika pārraidīts publiski, britu karaliskās ģimenes fani neslēpa savu sajūsmu un pat izbrīnu soctīklos: “Bravo! Bravo, Keita!”, “Keita Midltone, cik tev vēl ir slēpto talantu? Tas ir pasakaini!”, “Keita, tu esi patiešām talantīga pianiste!”, “Līdz asarām aizkustinoši!”, “Esmu pārliecināts, ka kopā ar jums ir princis Filips…”, “Keita, turpini to darīt, tev tas izdodas brīnišķīgi!”.

Keita Midltone un Toms Volkers, un orķestris izpilda dziesmu “For Those Who Can’t Be Here”: