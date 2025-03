Bulāns par mākslīgo intelektu: Šīs lietas ir jāsāk mācīt skolā, jo jaunieši un bērni tās jau aktīvi izmanto Ieteikt







“Manuprāt, vispār šīs lietas ir jāsāk mācīt skolā – skolas vecumā, jo jaunieši un bērni ļoti aktīvi izmanto šīs lietas,” tā par mākslīgā intelekta apguvi un lietošanu TV24 raidījumā “Preses klubs” atzina IT uzņēmuma “Helmes Latvia” vadītājs Viesturs Bulāns, vienlaikus uzverot, ka līdz ar mākslīgā intelekta ienākšanu mūsu ikdienā nav “neviens atcēlis dabīgā intelekta izmantošanu pēc būtības”.

“Te jau rodas tā plaisa, ka ne visi pedagogi ir prasmīgi izmantot kaut vai pietiekami elementārus rīkus, lai veicinātu šo te izglītības procesu un varētu tiešām vairāk darīt cilvēcīgas lietas – pievērsties bērniem klasē un audzēkņiem. Tā kā es teiktu, ka ir jāsāk ar skolām. Igaunija jau to dara. Viņi mācību saturā ir ieviesuši mācības par mākslīgo intelektu kā instrumentu – kur un kā to izmantot, jo to ir jāprot darīt gudri,” norādīja IT eksperts Bulāns.

Bulāns TV24 raidījumā “Preses klubs” minēja piemēru par kādu tiesvedību ASV, kuras ietvaros tiek tiesāts 17 gadus vecs jaunietis, kuram digitāli izveidots “draugs” jeb čatbots [tērzēšanas robots; – red.piez.] ieteica nogalināt vecākus.

“Viņš bija pasūdzējies čatbotam, ka viņam vecāki bija aizlieguši pārāk intensīvi izmantot sociālos medijus, un viņš par to bija pastāstījis savam virtuālajam draugam. Virtuālais draugs bija teicis, ka saprātīga atbilde uz to būtu arī vecāku nogalināšana. Un par to šobrīd notiek tiesvedība, ja nemaldos, kaut kur Teksasā. Tāpēc stāsts ir vispār par sabiedrības izglītotību šajā tēmā, šajā jautājumā kā tādā – ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt, kādas ir tās saprāta robežas,” norādīja IT uzņēmuma “Helmes Latvia” vadītājs Bulāns TV24 raidījumā, diskutējot par mākslīgā intelekta pielietošanu izglītībā, lai jau bērna vecumā būtu skaidrs, kāds ir šis “instruments”.