Foto: Shutterstock

Centies nesabojāt attiecības ar citiem cilvēkiem! Horoskopi 17.maijam Ieteikt







Auns

Šodien tev ir visas iespējas iekļūt “darījumu centrā”. Mēģini gūt atbildes uz iespējami daudziem jautājumiem.

Vērsis

Šī diena sagādās tev lērumu pārsteigumu – nemaz nešaubies, izmanto katru no tiem, bez mazākajām šaubām! Jo tie visi būs patīkami!

Dvīņi

Mēģinot izvairīties no nepatikšanām, galvenais uzdevums būs viens – rīkojies ar prātu, nevis emocijām. Tad viss būs kārtībā!

Vēzis

Šobrīd ir ļoti nepiemērots mirklis tam, lai izrādītu savas jūtas uz ārpusi. Tevi ne tikai nesapratīs, bet centīsies daudzus faktus pēc tam pavērst pret tevi.

Lauva

Tu esi tendēts no dzīves un no sevis paša prasīt pārāk daudz. Nevajag tik ļoti sevi un citus mocīt!

Jaunava

Pieprasīt no kāda skaidrojumu tev vajadzētu vien tad, ja tu esi gatavs šajā cilvēkā klausīties. Taču šodien tu būsi pārāk pārliecināts par savu taisnību, lai to darītu. Tāpēc centies nesabojāt attiecības ar citiem cilvēkiem!

Svari

Tu nevari paņemt atpakaļ pateiktus vārdus, gluži tāpat kā nevari sasmelt atpakaļ izlietu ūdeni… Padomā par to!

Skorpions

Vai tev šodien izdosies rast uzvaru un izvairīties no kļūdām – viss ir atkarīgs no tavas uztveres. Taču, ja vien tu vari atteikties no abiem šodien – tā ir vislieliskākā doma.

Strēlnieks

Šī diena apkārtējiem būs ļoti nervoza, bet tikai ne tev. Tu nebāzīsi savu degunu tur, kur ir nokaitēts gaiss un pareizi darīsi.

Mežāzis

Šodien tev nāksies sastapties ar ne mazums pārsteigumiem. Gatavoties tiem gan ir bezmērķīgi, un arī muļķīgi.

Ūdensvīrs

Tu esi pārāk nostrādājies, uzņēmies pārāk daudz pienākumu… Tu maz domā par sevi. Šī diena ir lieliski piemērota atpūtai – tieši tāpēc to arī dari!

Zivis

Šī diena ir piemērota finanšu darījumiem vai visiem tiem jautājumiem, kas saistīti ar karjeru.