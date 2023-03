Latvijas futbola izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs. Foto: Zane Bitere/LETA

Latvijas futbola izlase nākamnedēļ sāks gatavoties čempionāta kvalifikācijai







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas futbola izlase nākamnedēļ sanāks kopā, lai sāktu gatavoties 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas cikla pirmajai spēlei pret Velsu.

Izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs uz izlasi izsaucis 26 spēlētājus, viņu vidū pirmo reizi arī 20 gadus veco pussargu Eduardu Dašķeviču. Viņš iepriekšējos gados savas prasmes slīpējis ārzemēs, bet šosezon pārstāv galvaspilsētas vienību “Riga”. Kandidātu vidū 19 spēlētāji pārstāv Latvijas klubus (“RFS” astoņi, “Valmieru” pieci, “Rigu” četri, “Audu” divi), bet septiņi spēlē ārzemēs.

Latvijas izlase 22. martā Dublinā aizvadīs pārbaudes spēli pret Īriju, savukārt sešas dienas vēlāk Kārdifā eksāmens pret Velsu, kas piedalījās nesen aizvadītajā Pasaules kausa finālturnīrā. “Mums šis cikls būs veiksmīgs, ja ņemsim punktus no visiem pretiniekiem un turnīra tabulā apsteigsim Armēniju. Būs interesanti pārbaudīt savus spēkus uz šo komandu fona, kuras rangā ir aug­stāk par mums un kurās ir spēlētāji no vadošajām līgām. Mūsu komandas kodols ir veidojies pēdējo trīs gadu laikā, un tas paliek nemainīgs. Vienlaikus cenšamies iet līdzi laikam un kļūt spēcīgāki. Eduards Dašķevičs ir viens no Latvijas U-21 izlases līderiem, un viņam būs lieliska iespēja atstāt par sevi vislabāko iespaidu. Viņu primāri redzam kreisā pussarga pozīcijā,” skaidroja Kazakevičs. Īrija FIFA rangā ieņem 48. vietu, Velsa ir 20 pozīcijas augstāk, kamēr Latvija atrodas 133. vietā. Eiropas čempionāta kvalifikācijā Latvijai bez Velsas būs jāspēlē arī pret Horvātiju, Turciju un Armēniju.

Vakar Ruandā norisinājās FIFA kongress, kurā notika arī organizācijas vadības vēlēšanas. Uz otro termiņu prezidenta amatā tika pārvēlēts šveicietis Džanni Infantīno, kurš gan bija vienīgais pretendents uz vadītāja krēslu. FIFA prezidenta amatā Infantīno ir kopš 2016. gada, nomainot korupcijas skandālos iekļuvušo Zepu Blateru.