Raimonds Krollis ir viens no talantīgākajiem jaunās paaudzes Latvijas futbolistiem. Valstvienībā viņš, vēl nesasniedzot 22 gadu vecumu, jau ir piedalījies 27 spēlēs, gūstot trīs vārtus. Nu jāsper solis tālāk, pievienojoties Eiropas TOP5 līgas klubam. Foto: Jon Nazca/REUTERS/SCANPIX

Katra futbolista sapnis. Raimonds Krollis – Itālijas komandas “Spezia” spēlētājs Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Jau ziņojām, ka pēdējo divu gadu labākais Latvijas futbola virslīgas uzbrucējs Raimonds Krollis šo gadu sācis ar lielām pārmaiņām, noslēdzot līgumu ar Itālijas čempionāta A sērijas klubu “Spezia”. 21 gadu vecais rīdzinieks, “Mettas” futbola skolas audzēknis, kurš iepriekšējās divas sezonas pavadīja “Valmieras” klubā, kļūstot par 2022. gada Latvijas čempionu un virslīgas labāko vārtu guvēju, nu piepilda katra profesionāla futbolista sapni. Raimonds kopš pirmdienas atrodas Itālijā un tuvāko stundu laikā oficiāli kļūs par “Spezia” komandas spēlētāju.

“Viss ir kārtībā, jau trenējos, bet pagaidām individuāli ar tiem spēlētājiem, kas vēl nav komandā,” intervijā “Latvijas Avīzei” saka Krollis. Priekšā vēl oficiāls paziņojums par viņa pievienošanos komandai, noteikti arī prezentācija, tāpēc futbolists vēl nenodarbina sevi ar domām, kad varētu notikt viņa debija Spēcijas komandā. “Pagājušas vien dažas dienas, kopš esmu šeit, tāpēc par pirmo spēli vēl ir krietni par agru runāt. Ar pamatsastāvu neesmu trenējies, lai gan ar nākamajiem komandas biedriem tiku iepazīstināts. Viņiem šodien (vakar. – G. N.) spēle Itālijas kausa astotdaļfinālā. Pēc tās pievienošos kopējos treniņos,” šā brīža situāciju skaidro Krollis, kurš pagaidām mitinās viesnīcā.

Vaicāju, kāpēc izvēle un sadarbība izveidojās tieši ar “Spezia” komandu? “Aģents strādāja, piedāvāja klubus, un es varēju izvēlēties. Šis variants apmierināja gan manas vēlmes, gan “Valmieras” intereses. Vai bija arī citi varianti? Kaut kas bija, jā, bet tas vairs nav aktuāli,” tā Raimonds. Līgums oficiāli nav izziņots, Itālijas mediji vēsta, ka tas noslēgts uz četriem gadiem ar opciju to pagarināt vēl uz gadu. “Kamēr nekas nav oficiāli, es īsti nevaru atklāt, bet, ja mediji tā ziņo, tad jau būs pareizi,” saka Krollis. Pirmais iespaids viņam par “Spezia” ir labs. “Protams, var just detaļas, kas nav mūsu Latvijas klubos. Itālijas čempionāts ir TOP5 līga Eiropā, ar attiecīgu uzmanību un fanu atbalstu. Katra futbolista, arī mans, sapnis ir uzspēlēt tādā čempionātā. Protams, Itālijas līgai esmu sekojis līdzi, skatījies mačus. Pret ko īpaši gribētu uzspēlēt? Slavenākās komandas jau visiem ir zināmas. Cerams, ka izdosies pret tām uzspēlēt,” Krollis ar optimismu raugās nākotnē. Vēl gada sākumā viņš pāris treniņu aizvadīja kopā ar “Valmieru”, taču no bijušajiem komandas biedriem tā īsti atvadīties nav izdevies. “Pāreja notika diezgan ātri, tāpēc tādas oficiālas atvadas man nebija. Paldies Valmierai par doto iespēju,” uzsver futbolists. Pēc neoficiālas informācijas, “Valmiera” par šo pāreju nopelnīs aptuveni miljonu eiro ar iespēju tikt vēl pie bonusiem, ja Raimondam Krollim Itālijā viss izdosies, ko viņam arī novēlam.

Klubs ar raibu vēsturi

* “Spezia” futbola klubs tika dibināts 1906. gadā, to izveidojot Šveices baņķierim Hermanam Hurni. Vēsture gara un raiba kā dzeņa vēders, sākot ar uzvaru Otrā pasaules kara laikā 1944. gadā notikušajā tā brīža Itālijas nozīmīgākajā futbola turnīrā, kas gan īsti nebija kā oficiāls valsts čempionāts, beidzot ar kluba bankrotu 2008. gadā un izkrišanu uz D sēriju jeb ceturto līgu. A sērijā “Spezia” atgriezās 2020./2021. gada sezonā, ieņemot 15. vietu. Pērn palika pozīciju zemāk. Par Ligūrijas provinces kluba īpašniekiem 2021. gada februārī kļuva ASV investīciju kompānija “MSD Capital”. Kluba īpašnieks ir amerikānis Roberts Plateks, prezidenta amatā Filips Plateks juniors. Šobrīd tāds kā ģimenes uzņēmums. Galvenais treneris gan vietējais – 55 gadus vecais itālietis Luka Goti.