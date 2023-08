Publicitātes foto.

Četri padomi vecākiem: kā iepirkšanos padarīt bērnam vieglāku?







Iepirkšanās ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, taču ģimenēm ar bērniem, sevišķi pašiem mazākajiem, tā var būt izaicinoša. Lai bērnam iepirkšanās kopā ar vecākiem būtu ierasts un pazīstams process, atvasi būtu vēlams iesaistīt tajā jau no agra vecuma. Modes un izklaides centrs “Rīga Plaza” apkopojis ieteikumus, lai veikalu apmeklējums nekļūst par ļaunu murgu, bet gan patīkamu un interesantu nodarbi visai ģimenei.

Laiks ceļā – laiks sarunām

Izmantojiet laiku ceļā uz tirdzniecības centru vai pārtikas veikalu lietderīgi – sagatavojiet bērnu iepirkšanas procesam. Pārrunājiet, ko šoreiz plānots apskatīt vai nopirkt, kā arī pavaicājiet bērnam, ko viņš sagaida no šīs iepirkšanās reizes – varbūt viņš vēlas apskatīt jaunākās rotaļlietas, dzīvniekus zoo veikalā vai varbūt nopirkt saldējumu. Lai izvairītos no niķošanās, skaidri nospraudiet robežas, piemēram, ka šoreiz jaunas rotaļlietas netiks iegādātas, taču viņš tās drīkstēs apskatīt. Pārdomāti pirkumi un spēja pateikt “nē” impulsīvām iegribām prasa no vecākiem zināmu disciplīnu, taču risināt konfliktus un vienoties par kompromisiem iepriekš būs daudz veiksmīgāk, nekā to darīt, atrodoties veikalā.

Iesaistiet bērnu un ļaujiet viņam palīdzēt

Ja ir sastādīts pārtikas produktu saraksts un bērns jau prot lasīt, ļaujiet viņam nosaukt, ko vēl nepieciešams ielikt grozā. Mazākās atvases var iesaistīt mācīšanās veidā – kādā krāsā ir šīs bikses, nosauc ciparus uz cenu zīmes utt. Varat izdomāt paši savu spēli, piemēram, iepirkšanās laikā saskaitīt, cik daudz priekšmetus varat atrast savā mīļākajā krāsā. Vai katrs meklējiet un skaitiet noteiktu vārdu, piemēram, “atlaide”. Spēles noslēgumā nosakiet uzvarētāju. Pārtikas veikalos izvēlieties pašapkalpošanās kases – bērniem patīk iztēloties sevi dažādās profesijās, un preču skenēšana ļaus iejusties pārdevēja lomā.

Apjomīgu iepirkšanos sadaliet vairākos piegājienos

Bērna pacietība ir daudz mazāka nekā pieaugušajiem. Ja plānots iegādāties gan apģērbu, gan pārtiku, gan dāvanas, gan preces skolai, labāk sadalīt iepirkšanos vairākos piegājienos – mazi bērni kļūst kašķīgi, nepacietīgi un noguruši, un arvien grūtāk kļūst noturēt viņu uzmanību un interesi, ja ilgas stundas jāpavada veikalos. Tāpat centieties iepirkties laikā, kad ir mazāk cilvēku, jo drūzma bērnam var radīt lieku stresu. Savukārt ar vecākiem bērniem varat vienoties par kopīgu izklaidi pēc garās iepirkšanās, piemēram, kino apmeklējumu vai maltīti iecienītākajā kafejnīcā.

Apmeklējiet rotaļu zonu

Iepērkoties ar pašiem mazākajiem, noteikti izmantojiet rotaļu zonu, ja tāda tirdzniecības vietā ir pieejama. Iepirkšanās vairs nesaistīsies ar garlaicīgu procesu, ja starp veikalu apmeklējumiem ļausiet bērnam gūt patīkamas emocijas un mazliet izklaidēties. “Modes un izklaides centrā “Rīga Plaza” esam atvēruši vēl vienu un lielāku bērnu laukumiņu patīkamākai iepirkšanās pieredzei. Esam novērojuši, ka vecāki labprāt dodas ar bērniem uz rotaļu zonu, domājot arī par viņu labsajūtu un interesēm modes un izklaides centra apmeklējuma laikā,” stāsta “Rīga Plaza” pārvaldnieka “Colliers” aktīvu pārvaldes direktore Irīna Toropova.

