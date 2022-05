Vladimira Putina jaunākā meita Katerina Tihonova. Foto: ekrānuzņēmums

Cik ironiski! Krievijas prezidenta Vladimira Putina meitai romantiskas attiecības ar vīrieti, kam uzvārds Zelenskis Ieteikt







Kā noskaidrojies Krievijas prezidenta Vladimira Putina jaunākajai meitai Katerinai Tihonovai ir romantiskas attiecības ar vīrieti uzvārdā Zelenskis. Cik ironiski! Tomēr taisnības labad jāsaka, ka šis vīrietis nav Ukrainas prezidenta Vladimira Zelenska radinieks, vēstī portāls “istories.media”.

Viņas mīļotais ir 52 gadus vecais Igors Zelenskis, kurš tiek uzskatīts par vienu no visu laiku labākajiem Krievijas baletdejotājiem. Vēl neilgi pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, Zelenskis dzīvoja Minhenē (Vācija), kur vadīja Bavārijas valsts baletu. Tomēr drīz pēc tam, kad Ukrainā sākās karš, viņš šo darbavietu ir pametis un, visticamāk, šobrīd kopā ar Katerinu un abu meitu atrodas Krievijā.

Igors Zelenskis. Foto: AFP/ SCANPIX/ LETA

Iepriekš Katerinai Tihonovai bija attiecības ar Krievijas jaunāko miljardieri Kirilu Šamalovu.

Žurnālistu rīcībā esot dokumenti, kas pierāda to, ka Putina jaunākā meita Katerina agrāk regulāri lidojusi no Krievijas uz Minheni, kā arī – gan Zelenskis, gan 2017.gadā dzimusī meitenīte, kuras vārdu mediji drošības apsvērumu dēļ neatklāj, gan Katerina – uz Krieviju. Tāpat biļešu sarakstā esot gan to cilvēku uzvārdi, kas strādājuši apsardzē un pildījuši bērna aukles pienākumus.

Igora Zelenska dzīslās rit gruzīnu un krievu asinis un līdz pat šim brīdim viņš nav nosodījis Krievijas asiņaino iebrukumu Ukrainā, lai arī līdz pat kara sākumam dzīvoja Minhenē (Vācija).

Žurnālistu rīcībā šobrīd nav informācijas, kā Katerina un Igors iepazinās.