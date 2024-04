Foto: SHUTTERSTOCK

“Cikliski klonējam 1935.-1942.gada notikumus, tas liek būt piesardzīgiem!” Astrologs Baņķis stāsta par sakritībām astrokartē Ieteikt







“ASTROKARTE rāda, ka 2018.-2025.gadam CIKLISKI klonējam 1935.-1942.gada notikumus, par ko arī bija prognozes izteiktas jau 2017.gadā Superhoroskopi.lv. No 2026.g. attiecīgi ir atsauces uz 1942.-1946. gadu. Vēl jau būs ASV kārta “paspīdēt”, atceroties, ko tā izdarīja 1945.gadā… Simboliskas iespējas ir krietni plašākas. Pēc vēsturiskās astro analoģijas kara uzsācēju gaida droša nāve… Tik iepriekš tika rezultātā pārdalīta visa Eiropa. Daudz kas ir citadāk (kaut vai UK iesaiste), tomēr simboliskais cikliskums liek būt piesardzīgiem!” iesaka astrologs un numerologs Kristaps Baņķis savā ierakstā soctīklā “X”.

Baņķis uzsver: “Galvenais ir – kas no 2026.gada notiks ASV! Par to būs rakstīts #KBPareģo Superhoroskopi.lv 2025.gadam! Lielākā atšķirība astrkartes klonā ir tā, ka Plūtons no Lauvas ir pārvirzījies uz Ūdensvīru jeb pretējo polu: no spēcīgiem līderiem, vadoņiem, despotiem, autoritārajiem (mūsu pašu Ulmanis) uz lielāku institūciju un tautas varu, kas var nepieļaut vienpersonisku “paliksim savās vietā”, tomēr arī tur ir daudz risku… Ūdensvīra laikmets pa īstam sākas no š.g.19.novembra, tādēļ skriet pa priekšu zirgam ar secinājumiem nav gudri pat astrologam! Tas ir kā krietni pirms Jēzus Krustā sišanas jau zināt, ko tas 2000 gadu laikā atnesīs pasaulei – Jā, un ko tieši!? – arī diskutabli!”

Astrologs detalizētāk skaidro: “Turklāt tagadējā POLICENTRISKAJĀ pasaulē, kad NEVIENS notikums nav viennozīmīgi uztverams un var tik apstrīdēts pat “SKAIDRA LIETA”! Tālu skatīties nozīmē izlaist no rokām ikdienas iespējas. Ūdensvīrs ir par indivīdu un Humānismu, par tautas varu, bet Ūdensvīra spēcīgā ietekmē Franču revolūcijā izdomāja giljotīnu ātrākai galināšanai un īsā laika posmā BRĪVĪBAS. BRĀLĪBAS. VIENLĪDZĪBAS vārdā nogalināja vairāk nekā visa inkvizīcija spēja kopā visās simtgadēs! Drošs nav nekas, pie kā turamies!”

