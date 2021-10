Foto: ZumaPress/Scanpix/LETA

Covid-19 kumulatīvais rādītājs pārsniedzis 600 gadījumu slieksni. Svētdien atklāti 479 jauni gadījumi Ieteikt







Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrēti 479 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par diviem Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādījās aizvadītās diennakts laikā ir pieaudzis no 585,3 gadījumiem uz 600,6 uz 100 000 iedzīvotāju.

Augstāks kumulatīvais rādītājs Latvijā ir bijis vērojams tikai iepriekšējās ziemas Covid-19 viļņa “pīķa laikā” janvārī, kad tas no 30.decembra līdz 23.janvārim svārstījās virs 600, bet dažās dienās pietuvojās 700.

No visiem svētdien reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 359 saslimušie bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 120 bija vakcinējušies.

Aizvadītajā diennaktī viens no mirušajiem Covid-19 pacientiem bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet otrs – vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 5242 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 9,1%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 162 120 cilvēkam, bet miruši 2743 ar šo slimību sasirgušie.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaits sasniedzis 11 371 personas, savukārt pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.