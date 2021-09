Mediķis pie Covid-19 pacienta Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā. Foto: Gatis Rozenfelds/Valsts kanceleja

Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās pieaudzis līdz 226 Ieteikt







Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī ievietoti 29 Covid-19 pacienti, stacionēto kopējam skaitam pieaugot no 214 līdz 226, liecina Nacionālā veselības dienesta sniegtā aktuālā informācija.

Pagājušās diennakts laikā no ārstniecības iestādēm izrakstīti 14 Covid-19 pacienti.

Patlaban Latvijas slimnīcās ārstējas 199 Covid-19 pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu un 27 ar smagu slimības gaitu. Tādējādi 11,9% stacionēto ir ar smagu slimības gaitu.

Līdz šim no stacionāriem izrakstīti kopumā 14 692 Covid-19 pacienti.

Jau ziņots, ka Latvijā aizvadītajā diennaktī konstatēti 489 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par četriem mirušajiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Covid-19 izplatība Latvijā strauji palielinās – saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs ir pieaudzis no 222,2 vakar 238,4 līdz gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju šodien.

No visiem atklātajiem gadījumiem 395 nebija vakcinējušies vai vakcinācijas kursu nebija pabeiguši, savukārt 94 inficētie bija vakcinēti.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 44 118 Covid-19 izmeklējumi. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bija 1,1%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts kopumā 146 381 cilvēkam, bet miruši 2602 ar šo slimību sasirgušie.

Viens no aizvadītajā diennaktī mirušajiem bijis vecumā no 70 līdz 79 gadiem, savukārt vēl trīs – vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Kā liecina aģentūras LETA aprēķini, 14 dienās Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējušies 4514 cilvēki, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem. Pēdējo reizi valstī divās nedēļās saslimušo kopskaits lielāks par 4000 bija 4.jūnijā.