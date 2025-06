Daina Jāņkalne: Man ļoti patīk, ka mums ir “airBaltic”, bet cilvēkiem kopumā nav skaidrības – kas tur ir noticis? Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par pašreizējo situāciju Latvijas nacionalajā aviokompānijā “airBaltic“, žurnāliste Daina Jāņkalne atzina, ka viņai “nav ne mazākās idejas, vai “airBaltic” ir parādos” un tiek nemitīgi dotēts tāpēc, ka tur bijusi slikta pārvaldība, vai arī tas ir “neizbēgams rezultāts tāda izmēra kompānijai”.

Žurnāliste piekrita, ka viņa tiešām nezinot, kas īsti notiek uzņēmumā “airBaltic”, bet tai pašā laikā norādīja, ka saprot, kāda situācija ir citās uzņēmējdarbības jomās Latvijā, piemēram, frizētavās. “Bet es zinu to, ja tev ir 4-5 frizētavas, tad sesto un septīto atvērt ir bezjēdzīgi, jo tu labākajā gadījumā būsi pa nullēm. Tad tev ir jāatver vēl piecas, bet to Rīgā nevajag! Nu to es zinu, un varbūt ar lidsabiedrībām ir līdzīgi un ar to apjomu,” pieļāva Jāņkalne.

“Bet tas, ko es varu teikt par sevi, – man ļoti patīk, ka mums ir “airBaltic”! Man ļoti patīk, ka es te varu nopirkt lētas biļetes. Man ļoti patīk šis zīmols. Un man arī jāsaka: ja no manas nodokļu maksātāja naudas kaut kur piemaksā, tad šī varētu būt tā pozīcija, par ko es nevaidētu… Es pieņemu, ka ir kādas sliktākas, mazvērtīgākas [pozīcijas], kurām mana nauda tieši tāpat aiziet,” pauda viedokli žurnāliste Jāņkalne, apspriežot TV24 raidījumā “Preses klubs” situāciju aviokompānijā “airBaltic”.

Vienlaikus Jāņkalne norādīja, ka “vissliktākā lieta” saistībā ar uzņēmumu “airBaltic” esot tā, ka kopumā cilvēkiem nav skaidrības par to, kāda patiesībā ir situācija nacionālajā aviokompānijā.

“Domāju, ka cilvēkiem kopumā nav skaidrības, kas tur ir? Vai visi tie iepriekšējie “airBaltic” prezidenti [vadītāji] ir bijuši nemākuļi vai ļaunprāši? Nu kas tur ir noticis? Mēs tagad atradīsim to Antiņu, kas tagad tajā stikla kalnā uzjās – uz ko mēs tagad ceram?” retoriski vaicāja žurnāliste Jāņkalne, TV24 raidījumā runājot par tālāko aviokompānijas “airBaltic” attīstību.

Kā zināms, Latvijas valstij pieder 97,97% “airBaltic” akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam “Aircraft Leasing 1” – 2,03%.

2025.gada janvāra beigās tika panākta vienošanās ar Vācijas aviokompāniju “Lufthansa” par investīcijām “airBaltic” 14 miljonu eiro apmērā. Apmaiņā pret ieguldījumu “Lufthansa Group” saņems konvertējamu akciju, kas tai dos 10% līdzdalību. Vēlāk, pēc potenciālā “airBaltic” IPO, šī konvertējamā akcija tiks konvertēta parastajās akcijās, ziņoja LETA.

Pēc IPO “Lufthansa Group” līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka “Lufthansa Group” pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no “airBaltic” kapitāla. Minētajam darījumam vēl jāsaņem Vācijas Federālā karteļu biroja (“Bundeskartellamt”) atļauja.

Latvijas valdība 2024.gada 30.augustā vienojās, ka valstij pēc “airBaltic” IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija.