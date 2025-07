“Mētājies tikai ar apvainojumiem!” Pozņaks un Krištopans sastrīdas par korupciju Ukrainā Ieteikt







Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis video uzrunā trešdienas vakarā solīja ierosināt jaunu likumu, kurā būs “visas pretkorupcijas iestāžu neatkarības normas”.

Reklāma Reklāma

Šis izraisījis veselu viedokļu vētru un tepat, Latvijā, soctīklos sastrīdējušies Eiropas Parlamenta deputāts Reinis Pozņaks (AS) un EP deputāts Vilis Krištopans.

Ukrainā ir divi kari. Viens pret kremli, otrs pret korupciju. Un Ukrainas cilvēki karo abus. Vienlaicīgi. Mums ir ko pamācīties par tautas spēku. Tāds tiešām eksistē. https://t.co/31f8w7jyW7 — UkReinis Pozņaks (@poznaks) July 22, 2025

Ir tāda paruna: nekad nesmejies par cilvēku, kurš sper pirmo soli. Jo viņš sper soli uz priekšu! Es speru soli uz priekšu lai saprastu, kas tajā Jūsu korumpētajā Ukrainā notiek ????? https://t.co/xRTasZLauX — Vilis Kristopans (@KristopansVilis) July 22, 2025

Ņemot vērā manu zemnieka izcelšanos ne īpaši atkal sapratu. Tad korupcija ir Zeļenska apkārtnē vai viņu KNAB, kuram atņēma neatkarību un palika zem ģenerālprokurora? Un tad, kurā pusē ir ukraiņu tauta? Manus latgaliešus Pušmucovā tas ļoti interesē !!!! https://t.co/OWr2qdGRoQ — Vilis Kristopans (@KristopansVilis) July 22, 2025

Skaidrs! Atbildēt nevari! Mētājies ar lozungiem un apvainojumiem! Tieši tāpat kā Tavs draugs Stakis🥲🥲🥲 https://t.co/KCvulWe6AD — Vilis Kristopans (@KristopansVilis) July 22, 2025

Vilis pazuda. Ceru, ka tikai aizmiga. Un mēs tomēr atradīsim atbildes uz viņa jautājumiem. https://t.co/IvfukrM5lg — UkReinis Pozņaks (@poznaks) July 22, 2025

Jau ziņots, ka Ukrainas Augstākā Rada otrdien atbalstīja un Zelenskis parakstīja plaši kritizētu likumprojektu, kas paredz Nacionālā pretkorupcijas biroja (NABU) un Specializētās pretkorupcijas prokuratūras (SAP) nonākšanu tiešā valsts prezidenta ieceltā ģenerālprokurora pakļautībā.

Likums izraisīja pirmos plašākos protestus Kijivā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma valstī 2022.gadā. Bažas par šo likumprojektu paudušas arī Eiropas Savienības (ES) amatpersonas.

“Es ierosināšu Ukrainas Augstākajai Radai likumprojektu, kas būs atbilde, kas nodrošinās spēku tiesībaizsardzības sistēmai. Un tiesībsargājošo iestāžu darbībā nebūs nekādas Krievijas ietekmes vai iejaukšanās, un, kas ir ļoti svarīgi, būs visas pretkorupcijas iestāžu neatkarības normas,” video uzrunā paziņoja Zelenskis.

“Un es ļoti gaidu no mūsu tiesībsargājošo un pretkorupcijas iestāžu vadītāju grupas, no Ukrainas ģenerālprokurora priekšlikumus par tām normām, kurām būtu jāstrādā. Tas būs prezidenta likumprojekts, un mēs to īstenosim kā daļu no mūsu valsts pārveides stratēģijas,” viņš piebilda.

Reklāma Reklāma

Zelenska komanda uzsver, ka NABU un SAP ir jāattīra no Krievijas ietekmes un Krievijas aģentiem.

NABU izmeklē korupcijas gadījumus valsts institūcijās, bet SAP nodarbojas ar prasību uzturēšanu tiesā korupcijas lietās.