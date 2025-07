Alkhola tirdzniecība veikalā. Foto: Zane Bitere/LETA

"Sausie" svētdienu vakari: tuvojas 1.augusts, kad alkohols Latvijā vairs nebūs tik brīvi pieejams







Latvijā no 1. augusta alkoholisko dzērienu tirgošana darbadienās un sestdienās būs aizliegta no plkst. 20 līdz nākamās dienas plkst. 10, svētdienās – no plkst.18 līdz pirmdienas plkst. 10. Tāpat stāsies spēkā stingrāki alkohola reklāmas ierobežojumi, kā arī ierobežos “grādīgo” patēriņu, spēlējot azartspēles. To paredz ceturtdien, 9. janvārī, Saeimā pieņemtie grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kuru mērķis ir mazināt alkohola patēriņu sabiedrībā.

Saeima pie šiem likuma grozījumiem strādāja vairāk nekā divus gadus. Šajā laikā parlamentā bijušas spraigas diskusijas par to, kā ierobežot alkohola patēriņu Latvijā. Izskanējuši arī drastiski priekšlikumi alkohola patēriņa mazināšanai, kā, piemēram, vēl vairāk saīsināt alkohola tirgošanas laiku vai celt vecumu, no kura iespējams alkoholu nopirkt. Tomēr deputāti laika gaitā atteikušies no šīm iecerēm.

Ceturtdien atbalstītās izmaiņas paredz ierobežot alkoholisko dzērienu pieejamību, reklāmu un mārketingu. Saeimā likuma izmaiņas atbalstīja 69 deputāti, “pret” balsoja 10 parlamentārieši.

Likumprojekta autori uzsver – izmaiņas nepieciešamas, jo Latvijā patērētais alkohola daudzums ir augstākais gan Eiropas Savienības, gan Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstu vidū.

Saīsināts tirgošanas laiks, internetā pasūtītos nevarēs piegādāt uzreiz

Ar grozījumiem ierobežots laiks, kurā mazumtirdzniecībā, tostarp tīmekļvietnēs un mobilajās lietotnēs, varēs iegādāties alkoholiskos dzērienus.

No pirmdienas līdz sestdienai alkoholu varēs iegādāties no plkst.10 līdz plkst.20, bet svētdienās – no plkst.10 līdz plkst.18.

Šie grozījumi stāsies spēkā šī gada 1. augustā. Komersantiem, kas līdz šim datumam būs saņēmuši licenci alkohola mazumtirgošanai vietā, kurā darbalaiks pārsniedz noteikto ierobežojumu vietā, kurā atļauta alkoholisko dzērienu realizācija promnešanai, izņemot beznodokļu tirdzniecības veikalus, līdz 31. decembrim būs jāiesniedz iesniegums Valsts ieņēmumu dienestam licences pārreģistrācijai.

Savukārt, lai ierobežotu impulsīvu alkoholisko dzērienu iegādi, internetā – tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē – iegādātos alkoholiskos dzērienus varēs piegādāt pircējam ne ātrāk kā pēc 6 stundām no pasūtīšanas brīža.

Lai mazinātu impulsīvu alkohola iegādi, grozījumi paredz tādu tirdzniecības veicināšanas pasākumu aizliegumu, kas piedāvā iegādāties uzreiz vairākas alkoholisko dzērienu vienības par zemāku cenu, kā arī alkoholisko dzērienu atlaides patērētāja lojalitātes programmas ietvaros.

Par izmaiņām līdz galam apmierināta nav neviena puse

Iepriekš izskanējis, ka par izmaiņām Alkoholisko dzērienu aprites likumā līdz galam nav apmierināta nedz Veselības ministrija, nedz alkohola nozare.

Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis (“Jaunā Vienotība”) iepriekš sacīja: “Neviena puse droši vien nav līdz galam apmierināta ar rezultātu, bet tāds ir tas process. Mūsuprāt, ir svarīgi, ka ir izdevies panākt diezgan lielus ierobežojumus reklāmā un mārketingā, kas notiek veikalos. Un tie ir tie papildu faktori, kas patēriņu palielina. Protams, arī tirdzniecības laiku ierobežošana ir ļoti būtiska. Arī distances ierobežošana.”

Tikmēr Latvijas Alkohola nozares asociācija uzskata, ka šīs izmaiņas nenesīs cerēto rezultātu. Asociācijas izpilddirektors Dāvis Vītols atzīmēja: “Mēs kā nozare esam minējuši arī komisijā iepriekš, ka šie ierobežojumi kā tādi nenesīs rezultātu. To mēs esam arī teikuši, ka pēc būtības ir jāsāk ar sabiedrības kultūras maiņu, patēriņa maiņu. Un ierobežojumi kā tādi tos rezultātus nedos. Kaut vai tas pats laika ierobežojums, – mūsuprāt, tas rezultēsies tajā, ka Latvijas cilvēki alkohola krājumus mājās palielinās.”

Kopš likuma grozījumi uzsāka ceļu Saeimā, bijušas vairākas, arī stingrākas, ieceres alkohola pieejamības mazināšanai. Piemēram, netika atbalstīts priekšlikums par alkohola tirdzniecības liegumu degvielas uzpildes stacijās, jo tās esot pielīdzināmas nelieliem veikaliem, turklāt tajās alkohols maksā dārgāk. Netika arī atbalstīts priekšlikums liegt grādīgos dzērienus pārdot personām, kas ir alkohola reibumā, jo to būtu grūti kontrolēt. Netika atbalstīts priekšlikums dot pašvaldībām tiesības aizliegt tirgot alkoholu koncertu, izrāžu un citu masu pasākumu laikā.

Vienlaikus Saeima, skatot likuma grozījumus otrajā lasījumā, noraidīja iepriekš Sociālo un darba lietu komisijā atbalstīto ieceri alkoholu pārdot 20, nevis 18 gadu vecumu sasniegušiem cilvēkiem, kā tas ir tagad. Parlaments galu galā lēma pretēji – nemainīt vecumu, no kura iespējams iegādāties alkoholu.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputāte Ingrīda Circene (“Jaunā Vienotība”) ceturtdienas rītā intervijā Latvijas Radio sacīja, ka sperts pirmais solis ļoti grūtā ceļā. No tiem priekšlikumiem, kuri bija iestrādāti likumprojektā sākumā, esot atbalstīti apmēram puse. Circene vēlējusies, lai ierobežojumi ir stingrāki.

“Komisija atbalstīja palielināt vecuma slieksni, kad varētu alkoholu iegādāties. Tātad no 20 gadiem. Bet Saeima to neatbalstīja. Tas pasaka, ka mēs kā sabiedrība atbalstām alkohola lietošanu skolā. Es uzskatu, ka viena daļa deputātu ir lobija ietekmē un baidās pieņemt nepopulārus lēmumus,” uzskata deputāte.

Circene skaidroja, ka stingrāku ierobežojumu pretinieki meklējami visās partijās, arī pašas pārstāvētajā “Jaunajā Vienotībā”.