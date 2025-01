Foto: AFP/Scanpix/LETA

Mūsdienās apģērbu veikalos, īpaši atlaižu laikā, kleitu var nopirkt pat par mazāk nekā pieciem eiro. Taču tikai retais aizdomājas par to, kādos apstākļos tiek radīti tērpi, ar kuriem pēc tam lepojas modes dāmas visā pasaulē, raksta “Daily Mail”.

Guandžou, pilsētā Ķīnas dienvidos, atrodas vairāk nekā 5000 fabriku, daudzas no tām piegādā produkciju ātrās modes mazumtirgotājiem visā pasaulē. Žurnālisti noskaidrojuši, ka strādnieki par darbu tur saņem vien septiņus centus stundā.

Darba dienas ilgst vairāk nekā 12 stundas septiņas dienas nedēļā, kas ir rupjš darba tiesību pārkāpums.

Strādnieki bieži pamet tekstilrūpnīcas tikai ap plkst. 22.00 vai vēlāk.

Viena no intervētajām sievietēm atklāja, ka aptuveni 80% strādnieku šajā rajonā strādā uzņēmumam “Shein”. Šī kompānija iepriekš izpelnījusies kritiku, kad tika atklāti divi gadījumi, kad tiek nodarbināti bērni.

Interese par “Shein” pieaug, tuvojoties tās debijai Londonas fondu biržā, kur kompānijas vērtība tiek lēsta 50 miljardu mārciņu (aptuveni 59 miljardu eiro) apmērā.

Pagājušajā gadā uzņēmuma peļņa sasniedza 1,5 miljardus mārciņu (aptuveni 1,7 miljardus eiro). Tomēr šokējoši zemās cenas (piemēram, kleitas par pieciem eiro) raisa jautājumus par kādu cenu tas tiek panākts.

Pēc iepriekšējiem pārmetumiem par sliktu izturēšanos pret darbiniekiem uzņēmums solīja stingrāk pārbaudīt fabrikas un vērsties pret negodprātīgiem piegādātājiem.

“Mēs nesam upuri valsts attīstības vārdā”

Sociālie mediji ir pārpildīti ar video no fabrikām, kur strādnieki bez pārtraukuma šuj apģērbu un uzreiz iepako to zīmola maisiņos.

Viens no strādniekiem žurnālistiem atzina , ka smagais darbs fabrikās tiek uztverts kā “upuris”, kas ikvienam jānes Ķīnas attīstības vārdā.

Viņš pastāstīja, ka par viena izstrādājuma izgatavošanu saņem mazāk nekā centu, kas ir aptuveni divas juaņas.

“Viss atkarīgs no tā, cik sarežģīts ir izstrādājums. Piemēram, vienkārša T-krekla šūšana maksā vienu vai divas juaņas gabalā. Stundas laikā es varu uzšūt apmēram duci. Mēs pelnām tik maz. Kā ar to pietiek iztikai? Dzīves dārdzība šobrīd ir tik augsta,” sūdzējās viena no strādniecēm.

Taču neskatoties uz niecīgo atalgojumu, tūkstošiem cilvēku ierodas Guandžou tekstilrūpniecības centrā, ko dēvē par “Shein ciematu”, lai meklētu darbu.

Kāda sieviete, kura strādā “Shein” kopš uzņēmuma darbības sākuma, žurnālistiem uzsvēra, ka kompānija kļūs “stiprāka un labāka”.

“Tas ir tas, kas mums, ķīniešiem, ir jādara valsts attīstības labā,” norādīja kāds strādnieks, runājot par ierasto praksi strādāt garas darba stundas ar minimālu atpūtu.

“Ja mēnesī ir 31 diena, es strādāšu visas 31 dienas,” piebilda cits.

Strādnieki ir pieraduši pusdienot, izmantojot tikai 20 minūšu pārtraukumu, kura laikā viņi pat var apgriezt matus, nepārtraucot ēšanu.

Šķiet, ka daudzi strādnieki jau ir samierinājušies un pieraduši pie darba līdz spēku izsīkumam, atzīmē izdevums.

“Shein”, kas dibināta 2012. gadā, ir ieguvusi milzīgu popularitāti jaunu cilvēku vidū, kas vēlas ietaupīt, vairāk nekā 150 valstīs. Lai saglabātu zemas cenas, uzņēmums izmanto, kā pats saka, unikālu uzņēmējdarbības modeli un efektīvu piegādes ķēdi.