Dārzniece: Ja ieplānots jauns zāliens, pavasaris ir ideāli piemērots šim darbam

Piemājas zāliena ierīkošanai ieteicams sēklu sastāvs, kurā vismaz 50% ir auzene.

Avita Jasliņa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Pavasaris ir ideāls laiks zāliena ierīkošanai, kaut to var darīt arī vasarā un rudens pusē. Kad pēc ziemas augsne ir pietiekami iesilusi – līdz vismaz 10 grādiem – un augsnē ir optimāls mitruma līmenis, droši var sēt. Pāragri iesēts zāliens var dīgt lēnāk, bet daļa sēklu mitrā augsnē var sākt pūt, arī kļūt putniem par barību.

Kā pareizi sagatavot pamatni

Pirms zāliena sēšanas augsne jānolīdzina, jānoplanē un jāpieveļ.

Zālienu ierīko uz vismaz 15 cm auglīgas augsnes kārtas. Tai jābūt līdzenai, attīrītai no daudzgadīgo nezāļu saknēm un akmeņiem, kas lielāki par 1 cm. Ideālajā variantā augsne zāliena sējai jāsagatavo jau rudenī, tad tā ziemas laikā būs nosēdusies. Pirms sēšanas augsne jānolīdzina, jānoplanē un jāpieveļ.

Zāliena pamatne ir gatava, kad, pa to ejot, kājas negrimst dziļāk par kādu puscentimetru. Jāseko līdzi arī augsnes slīpumam – tam būtu jāveido kritums no ēkām un celiņiem vismaz 1 cm uz metru. Ja izraudzītajā platībā aug koki, jāpatur prātā, ka to saknes nedrīkst apbērt. Vajadzības gadījumā ap kokiem jāveido mikroreljefs.

Sēj un mēslo

Sēšanai piemērota būs bezvēja diena. Izsējas norma tiek norādīta uz sēklu iepakojuma. Parasti tiek rēķināti 30 g/m2, bet, sējot ar roku, tas var būt nedaudz vairāk – 40 g/m2. Ja sēj ar roku, vēlams nostaigāt platību divos perpendikulāros virzienos – tas nodrošinās vienmērīgāku izsēju.

Paralēli sēšanai par sliktu nenāks arī pamatmēslojums, kura pamatā ir kālijs, kas veicina sakņu sistēmas attīstību. Pamatmēslojumu izkaisa aptuveni 40 g/m2. Sēt sēklu un mēslot augsni var paralēli. Kad sēkliņas un minerālmēslojums izkaisīts, tas saudzīgi, viegli jāierušina augsnes virskārtā.

Svarīgs sēklu materiāls

Izcilam rezultātam būtisks ir sēklu materiāls. Iespējams iegādāties jau gatavus sēklu maisījumus. To pamatā parasti ir trīs graudzāles: skarene, auzene un airene. Katrai no tām ir savas priekšrocības un trūkumi. Maisījumos iekļauj sugas un to šķirnes, lai nodrošinātu iespējami ideālu šo zālaugu saspēli, lai tie cits citu papildinātu.

Piemājas zāliena ierīkošanai ieteicams izvēlēties tādu sēklu sastāvu, kurā vismaz 50% ir auzene. Tās galvenās priekšrocības ir izturība gan salā, gan sausumā, blīvs, smalks, tumši zaļš lapojums.

Nodrošina mitrumu un neuztraucas par nezālēm

Pēc sēšanas jārūpējas, lai augsnē netrūktu mitruma. Nepieciešamības gadījumā jānodrošina saudzīga laistīšana – lai neveidotos peļķes un sēklu sanesumi. Bieži vien satraukumu rada tas, ka līdz ar jauniesēto zālienu sadīgs nezāles, piemēram, balanda. Par to nevajadzētu uztraukties, jo daudzas nezāles necieš pļaušanu. Tiklīdz to sāks regulāri darīt, nezāļu apjoms samazināsies.

Zelta likums

Kad jāsāk pļaut

Zāliena sēklu maisījums dīgst nevienmērīgi. Pirmoreiz zālienu vajadzētu pļaut, kad garākie stiebriņi izauguši 10 cm gari. Pļaušana veicina cerošanu.

Pļaušanas zelta likums – vienā reizē ne vairāk kā 1/3 garuma. Īpaši, pļaujot jaunu zālienu, jāuzmana, lai zālespļāvēja asmeņi būtu asi. Jāpļauj ar savācējgrozu.

Ņem vērā

Zāliena sugu dīgšanas laiks ir atšķirīgs. Pirmā aptuveni nedēļas laikā sadīgs airene, turpretī uz auzeni vajadzēs gaidīt vismaz 3 nedēļas. Jārēķinās, ka viss sastāvs sadīgs aptuveni mēneša laikā.