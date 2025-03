“Dažreiz tas vienkārši notiek…” Laumas piektais un pēdējais randiņš: vai mūsu eksperimentam ir laimīgas beigas? Megija Kokoreviča

Foto: Pexels.com

Mīlestības meklējumi vienmēr ir bijuši aktuāli, un arī LA.LV sociālais eksperiments, ko aizsākām pirms vairākiem mēnešiem, to pierādīja – vairākas nedēļas sekojām līdzi Laumas randiņu piedzīvojumiem, atklājot gan veiksmīgus, gan neveiksmīgus mirkļus. Nu ir pienācis laiks noslēdzošajam stāstam. Vai eksperiments noslēgsies ar laimīgām beigām? Šajā rakstā uzzināsiet, kā noritēja Laumas pēdējais randiņš un kādus secinājumus viņa izdarīja pēc visa piedzīvotā.

Turpinājumā Laumas stāsts, kuram šoreiz viņa pat deva nosaukumu “Divi soļi uz priekšu, viens atpakaļ”.

Randiņi, ko sarunā citi, vienmēr šķiet mazliet neparasti. It kā būtu uzaicināta uz pasākumu, kurā nezini programmu, bet esi galvenā dalībniece. Ne viņš, ne es neko daudz nezinājām viens par otru. Tikai vārdu, varbūt kādu sīkumu no trešajām personām.

Mēs izvēlējāmies pastaigu pa Rīgu – visvienkāršāko un reizē manu visiecienītāko variantu. Sākumā abi bijām mazliet piesardzīgi, bet sarunas plūda viegli. Nekādu neveiklu klusuma brīžu, nekādas spriedzes. Viņš bija mazliet jaunāks, bet tas nebija svarīgi. Mani piesaistīja viņa smaids un smiekli bija tik lipīgi, ka pašai brīžiem bija jāpasmaida, pat nesaprotot, vai smejos par joku vai vienkārši par sajūtu.

Atšķirībā no citām reizēm nebija nekāda smaguma. Viņš neuzkrāva savu problēmu nastu un nesagaidīja, ka tās palīdzēšu nest. Un tieši tas, iespējams, man patika visvairāk.Pastaigā nemanot pagāja vairākas stundas, pat negribējās doties mājup. Protams, abi devāmies mājās un jau tajā pašā vakarā turpinājām sarunas telefonā.

Pēc neilga laika sekoja otrais randiņš. Šoreiz dabā, nevis pilsētu laternu gaismā. Atkal bija sarunas, smaidi, bet šoreiz randiņš bija īsāks. Tāpat kā iepriekšējo reizi, atvadījos ar labu priekšnojautu un domu – ja nu?

Trešā reize nepienāca. Šoreiz klusums, pareizāk sakot, pakāpeniska attālināšanās, sekoja no otra cilvēka puses.. Un tomēr – es nejūtu rūgtumu. Ne visam ir lemts turpināties, un ne visas tikšanās ved uz kaut ko lielāku. Dažreiz tas vienkārši notiek, padarot dzīvi mazliet spilgtāku.

Kā Laumai gāja pirms tam?

Pirmais randiņš

Pirmajā tikšanās reizē, kuras detaļas organizēja abu pušu paziņas, neviens no randiņa dalībniekiem nezināja otra vārdu vai izskatu. Tikšanās notika nepiespiestā atmosfērā, un sākumā vīrietis šķita pieklājīgs, taču diezgan intraverts. Sarunu gaitā atklājās vairāki “sarkanie karogi”.

Pirmkārt, 33 gadus vecais vīrietis uzreiz iedalīja Laumu stereotipiskajā “jūs-sievietes” kategorijā, paužot viedokli, ka sievietes randiņus izmanto, lai bez maksas paēstu un iedzertu prosseco. Otrkārt, viņš izvairījās atbildēt uz parastiem jautājumiem, bet bija gatavs plaši iztirzāt bijušās attiecības, kas, pēc Laumas domām, liecināja par to, ka viņš emocionāli vēl nav gatavs jaunām attiecībām.

Lai gan vīrietis bija intelektuāls un spēja pamatot savu viedokli, viņa sarunu tēmas un attieksme lika Laumai secināt, ka šī tikšanās nevedīs pie turpinājuma. Abi jau randiņa laikā saprata – otrās tikšanās nebūs.

Otrais randiņš

Arī otrais randiņš bija iepriekš sarunāts starp abu pušu paziņām, taču šoreiz Lauma jau zināja vīrieša vārdu un pirms tikšanās veikusi “izmeklēšanu” sociālajos tīklos. Viņa atklāja, ka vīrietis ir gandrīz 15 gadus vecāks. Abi devās pastaigā pa dabas taku. Vīrietis bija sagatavojis Laumai rožu pušķi un sagaidīja ar buču uz vaiga, radot lielisku pirmo iespaidu..

Lai gan pastaiga ļāva daudz uzzināt vienam par otru – par hobijiem, darbu un rakstura īpašībām –, Laumu nepameta sajūta, ka viņu kaut kas attur. Viņai šķita, ka pastaigājas ar labu draugu, nevis potenciālu partneri. Tomēr viņa atzinīgi novērtēja vīrieša saimnieciskumu un praktiskās iemaņas, kas, viņasprāt, ir būtiska vīrišķības pazīme.

Trešais randiņš

Trešā randiņa partneris bija vienīgais, ko Lauma atrada pati iepazīšanās portālā “Tinder”, un pirms tikšanās jau kādu laiku ar viņu sarakstījās. Vīrietis bija mazliet vecāks un atklāja, ka viņam ir vairāk nekā trīs bērni. Randiņš sākās ar ziedu pušķi. Abi devās uz vakariņām, kur vīrietis aizrautīgi stāstīja par saviem bērniem, raisot Laumai jautājumu – vai šajā stāstā ir vieta arī viņai? Pēc maltītes abi devās pastaigā gar jūru, kur sarunas kļuva personiskākas, viņš izrādīja Laumai uzmanību un veltīja skūpstu.

Pēc randiņa vīrietis izrādīja interesi par atkārtotu tikšanos, taču drīz vien atsūtīja ziņu, ka nav gatavs attiecībām. Lauma to uztvēra kā ierastu situāciju, kad vīrieša mērķis ir vienas nakts attiecības, un pajokoja, ka viņi varētu būt oriģinālāki savās pieejās.

Ceturtais randiņš

Uz ceturto randiņu Lauma devās ar Kārli, kurš iepriekš LA.LV bija atklājis savu attiecību stāstu. Viņi iepazinās e-pastā, bet ātri vien pārgāja uz saraksti telefonā. Kārlis sākotnēji bija noslēpumains, taču bija sagatavojis pārdomātu randiņa plānu. Tikšanās dienā viņš ieradās ar rožu pušķi, un, lai gan bija uztraucies, no viņa staroja sirsnība.

Pastaigā gar jūru un kopīgu pusdienu laikā atklājās daži uzskatu pretstati, taču tas Laumas priekšstatu par Kārli nesabojāja. Randiņa noslēgumā no vīrieša viņa sagaidīja pārdomātus pārsteigumus un sirsnīgu vēstuli. Lai gan tas Laumu aizkustināja, viņai šķita, ka tas ir pārāk liels ieguldījums pirmajam randiņam.

Pēc randiņa viņi turpināja sarakstīties, bet, kad Kārlis piedāvāja tikties vēlreiz, Lauma izvairījās no atbildes un viņš vairs neuzdeva jautājumus. Viņa apzinājās, ka nebija godīga pret Kārli, taču ticēja, ka klusums dažreiz runā skaļāk par vārdiem.

Ko tālāk?

Lauma atklāj: “Šie randiņi man palīdzēja saprast to, ko zināju jau pirms tam – īstais cilvēks atnāks tad, kad būs īstais brīdis. Es vairs necenšos ar varu kaut ko pasteidzināt vai piespiest sev just to, ko nejūtu. Katrs no šiem randiņiem bija kā maza pieredze, kas palīdzēja man labāk saprast ne tikai to, ko meklēju citos, bet arī to, kas man pašai ir svarīgi. Es vairs neskumstu par tiem, kuri izvēlējās aiziet vai attālinājās. Es ticu, ka kādreiz pienāks brīdis, kad sastapšu cilvēku, ar kuru viss notiks dabiski, kādu, kurš vēlēsies ne tikai pasniegt ziedus, bet arī palikt. Līdz tam – es dzīvoju. Un zinu, ka mīlestība atradīs mani tad, kad būs īstais laiks.”