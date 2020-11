Ilustratīvs attēls Foto: Misalukic/Fotolia

Decembrī pieaugs "Rīgas siltuma" tarifs





AS “Rīgas siltums” siltumenerģijas tarifs no 3.decembra pieaugs par 11%, sasniedzot 44,1 eiro par megavatstundu (MWh) bez pievienotās vērtības nodokļa, aģentūrai LETA pavēstīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Regulatorā norādīja, ka šobrīd jaunais “Rīgas siltuma” tarifs ietver iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu sākotnējā apmērā, ko siltumapgādes uzņēmums iegādājies no AS “Latvenergo”, kam savukārt ražošanas izmaksas ir palielinājušas dabasgāzes cenas pieauguma dēļ.

“Pašlaik esam apstiprinājuši “Rīgas siltuma” sākotnēji iesniegto tarifu, bet joprojām darbs pie “Latvenergo” siltumenerģijas ražošanas izmaksu izvērtēšanas turpinās.

Ja vērtēšanās rezultātā gūsim apstiprinājumu, ka “Latvenergo” siltumenerģijas ražošanas izmaksas nav ekonomiski pamatotas, “Rīgas siltuma” tarifs tiks koriģēts. Līdz ar to pārmaksas gadījumā lietotājiem summa tiks atgriezta, samazinot tarifus nākamajiem mēnešiem,” skaidroja SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Regulatorā norādīja, ka “Latvenergo” ražošanas izmaksu aprēķinā tiek piemērota dabasgāzes cena vēsturiskiem dabasgāzes iepirkumiem, kas ir būtiski augstāka par dabasgāzes cenu tirgū. Tas ir viens no iemesliem SPRK veikt padziļinātu šo izmaksu analīzi.

Izvērtējums par “Latvenergo” ražošanas izmaksu ekonomisko pamatotību SPRK ir jāpieņem līdz šā gada beigām.

Vienlaikus SPRK atzīmēja, lai gan “Rīgas siltuma” siltumenerģijas tarifs decembrī pieaugs, tas joprojām būs par 15% zemāks, salīdzinot ar pagājušajā apkures sezonā decembrī piemēroto.

Jau vēstīts, ka šogad 1.aprīlī “Rīgas siltuma” siltumenerģijas tarifs tika samazināts no 51,9 eiro par MWh līdz 48,08 eiro par MWh, no 1.jūnija tarifs tika samazināts līdz 45,69 eiro par MWh, no 1.augusta – līdz 40,46 eiro par MWh, bet no 1.oktobra “Rīgas siltuma” siltumenerģijas tarifs ir 39,77 eiro par MWh.

Kompānija “Rīgas siltums” reģistrēta 1996.gadā, un tās pamatkapitāls ir 66,968 miljoni eiro, liecina “Firmas.lv” informācija. Uzņēmuma apgrozījums 2019.gadā bija 148,688 miljoni eiro, bet peļņa – 1,343 miljoni eiro.

“Rīgas siltums” ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Uzņēmuma akcionāri ir Rīgas dome – 49%, Latvijas valsts – 48,995%, “Enerģijas risinājumi. RIX” – 2% un “Latvenergo” – 0,005%.