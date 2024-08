Foto: LETA

Diemžēl mūsu šķēpmetējām olimpiāde beigusies! Sietiņa olimpiskās spēles noslēdz 15.vietā; Mūze-Sirmā finišē 17.pozīcijā







Latvijas šķēpmetēja Anete Sietiņa trešdien Parīzes olimpiskajās spēlēs ierindojās 15.vietā, bet Līna Mūze-Sirmā ieņēma 17.pozīciju.

Mūze-Sirmā startēja startēja pirmajā kvalifikācijas grupā, kurā ar rezultātu 60,30 centimetri bija sestā 16 šķēpmetēju konkurencē, kamēr Sietiņa otrajā grupā ar rezultātu 60,47 metri ieņēma 11.vietu.

Lai iekļūtu pamatsacensībās šķēps bija jāraida vismaz 62 metrus tālu vai jāiekļūst 12 labāko sportistu vidū no abu grupu 32 dalībniecēm.

Vienīgais ieskaitītais mēģinājums Mūzei-Sirmai bija pirmais. Otrajā mēģinājumā latvietes šķēps lidoja nedaudz aiz 55 metru atzīmes, tomēr latviete apzināti pārkāpa sektora robežas līniju, raidījumam netiekot ieskaitītam, līdzīgi rīkojoties arī pēc aptuveni 54 metrus tāla trešā metiena.

Savukārt Sietiņa startēja otrajā kvalifikācijas grupā, kur pirmajā mēģinājumā šķēpu raidīja līdz 56,73 metrus tālai atzīmei, otrajā mēģinājumā uzrādīja rezultātu 59,46 metri, bet trešajā piegājienā uzlaboja savu rezultātu līdz 60,47 metriem, ar ko gan nepietika, lai iekļūtu pamatsacensībās.

No pirmās grupas kvalifikāciju izpildīja trīs šķēpmetējas – pirmajā mēģinājumā Džoena van Daika no DĀR sasniedza personīgo rekordu 64,22 metri, bet otrajā mēģinājumā austrālietes Makenzija Liltla un Ketrina Mičela uzrādīja rezultātus attiecīgi 62,82 un 62,40 metri.

Tikmēr otrajā grupā tālāk par 62 metriem šķēpu raidīja piecas sportistes – Tokijas olimpisko spēļu vicečempione Marija Andrejčika (65,52 metri) no Polijas, horvātiete Sāra Kolaka (64,57 metri), Flora Denisa Ruisa Urtado (64,40 metri) no Kolumbijas, gieķiete Elīna Cengko (63,22 metri) un Haruka Hitoguči (62,67 metri) no Japānas.

Ar rezultātu pamatsacensībās iekļuva arī spāniete Julinmisa Agilara (61,95 metri), Marija Terēza Obsta (61,82 metri) no Norvēģijas, čehiete Nikola Ogorodņikova (61,16 metri) un japāniete Momone Ueda (61,08 metri).

Mūzei-Sirmajai šis ir trešais starts olimpiskās spēlēs. 2012.gadā Londonā viņa ieņēma 13.vietu, četrus gadus vēlāk Riodežaneiro, būdama Latvijas delegācijas sastāvā, viņa nestartēja traumas dēļ, bet pirms trim gadiem Tokijā ieņēma 26.vietu.

Sietiņa pirms trim gadiem Tokijā ieņēma 21.vietu.

Pamatsacensības šķēpmešanā sievietēm norisināsies sestdien.