Vasaras puķu podi vairs nav tik skaisti, kā jūnijā… Kā atgūt skaistumu?







Vasaras puķu podi vairs nav tik skaisti, kā agrāk – ap Jāņiem. Saprotu, ka kaut kas būtu jādara, bet nezinu – kas. Jautā Aina Matkulē.

Gribas ēst!

Šajā laikā puķu trauks jau piesakņots pilns un īpaši nedrīkst aizmirst par barošanu. Puķe no pavasara līdz vasaras otrajai pusei jau būs izēdusi arī pūrā doto substrāta labumu, kas tika pildīts podā. Pat ja substrātam bijis pievienots ilgstošas iedarbības mēslojums, ar to vien jau sen ir par maz.

Stādu audzētāja Gunita Behmane skaidro, ka vasaras puķēm mēslojums jādod regulāri, tad tās līdz rudenim kļūs arvien skaistākas. Kā vienu no labākajiem un izdevīgākajiem viņa iesaka mēslojumu Kristalons. Pārmaiņus var lietot dzeltenās un zaļās krāsas pulverīšus, lai augam tiktu gan ziedēšanai, gan auguma veidošanai vajadzīgais. Taču pārsvarā lieto dzelteno, kas paredzēts ziedēšanas fāzei. Pērkot citas firmas ražojumus, galvenais meklēt ziedošiem augiem paredzētu.

Puķe podā būtu jābaro divas reizes nedēļā. Tā jādara visu vasaru, tad augs izskatīsies braši arī tagad.

Garš augums

Svarīga arī nokareno dzinumu galotņošana. Ja to nedara, poda augšpuse būs plika un kupluma nebūs. Galotņošanai izvēlas garākos dzinumus, kas jau apziedējuši, palikuši mazāk glīti. Dzeltenos, plikos var apgriezt līdz pamatam, citus – saīsināt daļēji. Apfrizēšana augam ir kā komanda, ka jāsāk dzīt jaunus dzinumus. Tad vecie sazarosies kupli. Arī to pareizi būtu bijis darīt visu sezonu. Taču vēl var palīdzēt augam atgūt skaistumu.

Slikta kompānija

Jārēķinās, ka pods var būt zaudējis skaistumu arī tāpēc, ka augi nepareizi izvēlēti. Tāda kļūda bieži gadās, ja kastes vai podus stāda cilvēks bez pieredzes. Augiem ir atšķirīgs augšanas spars un vajadzības. Pēc sastādīšanas tie izskatās labi, taču ar laiku cits citu nomāc. Tad bieži vien brīnās, ka puķes podā vairs tikai vienā krāsā. Piemēram, līdz vasaras beigām petūnija dominēs pār kalibrahoju. Surfīnijas tiks galā ar alisītēm. Jārēķinās arī ar dzeršanas sparu. Piemēram, begonijas laista minimāli, bet alisītes grib dzert daudz.

Maina dzīvokli

Ja petūnija (vai cita podu puķe) saaugusi ļoti kupla, to var arī saudzīgi pārcelt no poda dobē. Uzreiz būs skaista ziedu kupena, augs arī būs mazāk jālaista, tas vieglāk varēs uzņemt barības vielas. Nav ieteicams likt dobē pelargonijas, kuras plānots pārziemināt, jo tad atkal tiks traumētas saknes, kad pirms salnām tās cels no dobes atpakaļ podā.

Kad augs saaudzis ļoti liels un draud notrūkt iekarināmie striķi, grezno podu var pārcelt kādā dekoratīvā ķerrā vai celmā. Lai pods turētos stabili, to var uzsēdināt uz iesma vai iedzīt naglas poda sānos. Jāraugās, lai duramais neiet dziļāk par trešdaļu, citādi var nobeigt augu no apakšas.

Durot caurumu, jāuzmanās to neiedurt poda padziļinājumā, jo daudziem podiem tas veidots kā speciāls ūdens rezervuārs, lai viss mitrums uzreiz neiztek cauri.

Regulē dzeršanu

Puķe var sākt nīkuļot arī tāpēc, ka mitruma par daudz vai maz. Pareizi būtu visu laiku dot tik daudz, lai substrāts ir mitrs, bet vēl netek cauri podam. Ik pa laikam der pačamdīt augsni podā. Var gadīties, ka tā jau ir ļoti mitra (substrātiem mēdz pievienot speciālas sastāvdaļas ūdens piesaistei). Taču var gadīties, ka pat lietainā laikā zeme ir iekaltusi, jo kuplā lapojuma dēļ mitrums nenonāk līdz auga saknēm.

Dažkārt gadās, ka lielajiem dekoratīvajiem podiem un puķu kastēm apakšā nav caurumu. Tā var puķi noslīcināt, īpaši, ja uznāk lietus periods. Ja podam caurumu nav, trauku pagāž un tos izdur vai izurbj. Vienkāršs variants – izbaksta ar karstu naglu.