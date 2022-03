Viena no lielākajām Holivudas kinostudijām pārtrauc izplatīt filmas Krievijā

Socvietnē “Twitter” ticis publicēts paziņojums no filmu kompānijas “Walt Disney Company” attiecībā uz karadarbību Ukrainā.

“Ņemot vērā neizprovocēto iebrukumu Ukrainā un traģisko humanitāro krīzi, mēs apstādinām kinofilmu izplatīšanu Krievijā. Tajā skaitā arī jaunāko filmu “Turning Red” no studijas “Pixar”. Mēs plānosim biznesa lēmumus nākotnē, balstoties uz situācijas attīstību,” – teikts vienā no Holivudas lielāko filmu studiju paziņojumā.

