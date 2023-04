Advokāts Normunds Šlitke, Rīgas domes deputāts Mārtiņš Kossovičs un apsūdzētais Igors Trubko tiesas sēdē. Foto: Zane Bitere/LETA

“Divi un sešas nulles” – kā notiek tik liela kukuļa piedāvāšana, apspriešana un nosūdzēšana KNAB Ieteikt







Ritvars Raits, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pagājušajā nedēļā Ekonomisko lietu tiesas tiesnesis Miķelis Zumbergs pasludināja saīsināto spriedumu krimināllietā, kurā par Latvijai rekordliela kukuļa (2,1 miljoni eiro) piedāvāšanu Rīgas domes (RD) deputātam Mārtiņam Kossovičam apsūdzēts AS “Rīgas namu apsaimniekotājs” (“RNA”) valdes priekšsēdētājs Igors Trubko.

Prokurore Ilona Kurca lūdza tiesu piespriest Trubko trīs gadus cietumā, bet tiesnesis bija daudz bargāks un lēma par četrarpus gadu reālu brīvības atņemšanas sodu.

Prokurore apsūdzējusi I. Trubko par to, ka viņš deputātam M. Kossovičam piedāvājis 2,1 miljonus eiro, lai viņš panāktu, ka Rīgas pilsētas pašvaldība, kas ir SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (“RNP”) kapitāldaļu turētāja, nodotu šī uzņēmuma apsaimniekotās dzīvojamās mājas “RNA” apsaimniekošanā.

2021. gada 22. februārī Trubko bija vērsies Rīgas domē ar vēstuli, kurā bija pausts tāds priekšlikums, bet tas neguva pašvaldības atbalstu. Apsūdzības ieskatā, pēc tam Trubko savu ieceri mēģinājis realizēt ar noziedzīgu paņēmienu. Viņš sazinājās un vairākkārt tikās ar Mārtiņu Kossoviču, kurš ir ne vien deputāts, bet arī RD koalīcijas frakcijas “Par/Progresīvie” vadītājs.

Trubko ar Kossoviču iepriekš bija redzējušies, taču par paziņām viņus nosaukt īsti nevarēja. Kā pausts apsūdzībā, ja viņu pirmajā tikšanās reizē, kas notika 2021. gada 7. aprīlī “RNA” telpās, Trubko esot deputātam ierosinājis izvērtēt un sekmēt “RNP” pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju nodošanu uz līguma vai vienošanās pamata “RNA” apsaimniekošanā.

Trubko esot skaidrojis, ka “RNP” no iedzīvotājiem par kavētiem maksājumiem gada laikā līgumsodu ieņēmumu veidā saņem apmēram divus miljonus eiro. Par Kossoviča atbalstu un palīdzību šīs ieceres realizēšanā Trubko esot deputātam piedāvājis tieši šo summu, tātad vēl “nenomedīta lāča ādu”.

19. maijā, kad Trubko un Kossovičs tikās nākamreiz, abi apmeklējuši Teiku, Bolderāju un Raņķa dambi, kur uzņēmējs deputātam izrādīja “RNA” apsaimniekotās mājas. Taksometrā Trubko, atsaucoties uz iepriekšējo sarunu, esot Kossovičam parādījis divus pirkstus un pusčukstus pateicis: “Sešas nulles!” Trešā tikšanās notika 17. augustā – “RNP” telpās.

Tajā reizē Trubko esot ieteicis, ka Rīgas dome varētu nodot “RNA” pārvaldīšanā tās mājas, kas atrodas Bolderājā un Daugavgrīvā. Par to viņš Kossovičam piedāvājis kukuli vismaz 100 000 eiro apmērā. Skaidrā naudā gan viņš solījis tikai 10 000 eiro, kurus viņš izņemtu no “RNA” kā savas dividendes. Pārējā summa Kossovičam tiktu kā “RNA” apmaksāti pakalpojumi. Piemēram, Kossovičs Rīgā iegādātos sev kādu nekustamo īpašumu, bet “RNA” darbinieki to izremontētu.

Sākums ar labajām ziņām

Kossovičs tiesā liecināja, ka pirmajā sarunā vēl neko nelikumīgu neesot saklausījis, viņam tikai radušās aizdomas, kad Trubko piedāvājis, ka “RNA” izdevumā ar nosaukumu “Darīsim kopā!” varētu publicēt labas ziņas par viņa partijas un Rīgas domes labajiem darbiem. Otrs moments – Trubko esot “izzondējis”, ar kuriem cilvēkiem jārunā, lai Rīgas domē tiktu pieņemti “pareizi” lēmumi. Vai Kossovičam ir labs kontakts ar mēru Staķi, vai par apsaimniekošanu jārunā ar viņu pašu vai ar Cepurīti [Edmunds Cepurītis tolaik bija Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs]?

Šo aizdomu iespaidā deputāts nolēmis doties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB). Viņa aizdomas nākamajās tikšanās reizēs esot apstiprinājušās – Trubko tiešām piedāvājis gan divus miljonus, gan 100 tūkstošus. Ar šo kukuli, kā sapratis Kossovičs, viņš varētu rīkoties pēc saviem ieskatiem – atstāt sev vai dalīties kaut ar visiem domes deputātiem.

Nejēdzības “RNP”

Trubko tiesā teica, ka nesaprotot, kas viņam īsti tiek inkriminēts. Vēstuli Rīgas domei viņš rakstījis, lai parādītu, kādas nejēdzības notiek “RNP”, liekot saprast, ka to vajag privatizēt. Pašvaldības uzņēmums ar iedzīvotāju līdzekļiem rīkojoties daudz nesaimnieciskāk, nekā viņa vadītā akciju sabiedrība. “RNA” pārvaldīšanā esot 15 reizes mazāk māju nekā “RNP”, bet, kā liecināja apsūdzētais, maksa par apsaimniekošanu esot zemāka, bet remontdarbu izmaksas – divas trīs reizes mazākas. Kā uzskata uzņēmējs, “RNP” pašvaldībai vajadzīgs tikai tādēļ, lai būtu kur ļoti labi atalgotās vietās iekārtot savus cilvēkus.

Par to, kāpēc viņam vajadzēja tikties ar deputātu Kossoviču, I. Trubko liecināja, ka viņam primārais bija pavisam cits mērķis. Apsūdzētais uzstāja, ka ne reizi neesot lūdzis deputātu kaut ko izdarīt “RNA” interesēs vai arī pieņemt no viņa kādu labumu. Trubko tikai gribējis, lai deputāts savu iespēju robežās palīdzētu iedzīvotājiem, sakārtojot atkritumu konteineru laukumus.

Tagad, kad Trubko uzzināja, ka jau otrajā viņa un deputāta tikšanās reizē KNAB bija uzsācis operatīvo eksperimentu, viņam esot kļuvusi skaidra Kossoviča uzvedība un piedāvātās sarunu tēmas. Par “RNP” namu pārņemšanu un līgumsodu apmēru jautājumus uzdevis tieši deputāts, bet Trubko, gribēdams uz sarunu biedru atstāt labu iespaidu, uz tiem atbildējis “prāta vētras” režīmā vai arī vienkārši blefojis, jo nezinājis, ko teikt. 17. augustā abi satikušies jau tieši pēc deputāta iniciatīvas.

Vienā no sarunām M. Kossovičs esot palielījies, ka viņa uzņēmums no valsts saņēmis lielu pabalstu par dīkstāvi Covid-19 dēļ, un interesējies, kur to varētu investēt, izteicis gatavību iegādāties “RNA” akcijas. Kad Trubko atbildējis, ka akcijas netiek tirgotas, Kossovičs viņam esot lūdzis konsultāciju, kādu privāto biznesu viņš varētu izveidot saistībā ar “RNP”. Deputāts savā jautājumā lietojis frāzi “piesūkties pie “RNP””. Trubko ieskatā tā bijusi Kossoviča provokācija.

Divu miljonu nav

Izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka pieņēmums par to, ka “RNP” no saviem klientiem (teju 4000 māju dzīvokļu īpašniekiem) līgumsodos iekasē divus miljonus gadā, ir stipri pārspīlēts. Pat labākajos gados tā summa bija četras reizes mazāka.

Rīgas domes deputāts Edgars Ikstens (“Jaunā Vienotība”), kurš reizē ir arī Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājas vietnieks, lūgts komentēt šo tiesas procesu, arī teica, ka tāda māju nodošana citam apsaimniekotājam noteikti nebūtu iespējama. “Ja godīgi, visam šim stāstam par to, ka Trubko piedāvājis kukuli Kossovičam, es līdz galam tomēr neticu. Ja kāds kādam piedāvā tik lielu, bet nelegālu naudas summu, vispirms būtu jāpadomā, kā tas kukuļa saņēmējs varēs to absorbēt,” teica E. Ikstens.

Krimināllietā kā atbildētāja ir arī juridiska persona – AS “Rīgas namu apsaimniekotājs”. Tiesa lēma piemērot “RNA” piespiedu ietekmēšanas līdzekli – 124 000 eiro.

Šis ir tikai pirmās instances spriedums, un Trubko to noteikti pārsūdzēs.