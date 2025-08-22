Šis stāsts būs par paļaušanos, kad runa ir par ko ļoti dārgu – mūsu veselību. Ar mums sazinājās kāda sieviete, kura dalījās savā pieredzē ar digitālo klīniku “Medon” – privāta tiešsaistes platforma, kas piedāvā medicīniskās konsultācijas attālināti. Viņa cerēja uz palīdzību, bet viss izvērtās citādāk kā gaidīts.
Savu vēstuli sieviete sāk ar vārdiem: “Rakstu jums, jo vēlos, lai sabiedrība uzzina par situāciju, kas, manuprāt, ir bīstama un nepieļaujama veselības aprūpē.”
“Medon” platformā pacients reģistrējas, apmaksā vizīti (65–75 EUR), saņem ārsta konsultāciju videozvanā vai rakstiski. Kā mums apgalvoja sieviete, kas izmantoja telemedicīnas (attālināta veselības aprūpes pakalpojuma sniegšana, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) pakalpojumu, platforma rada iespaidu, ka pacients turpmāk varēs saņemt nepārtrauktu aprūpi un recepšu pagarināšanu.
Turpinājumā sievietes pieredze: “Man ir nozīmēts 6 mēnešu ārstēšanas plāns ar antidepresantiem, kurus jālieto katru dienu. Ar ārsti tikos vienu reizi, attālināti. Jau pirmajā vizītē ārste kavējās 20 minūtes bez brīdinājuma.
Pēc pirmā mēneša, kad bija jāizraksta recepte, nosūtīju viņai detalizētu ziņu par savu stāvokli. Atbildes nebija 5 dienas, neskatoties uz zvaniem un ziņām. Tikai pēc sazināšanās ar platformu recepte tika izrakstīta – pa to laiku es paliku bez medikamentiem 5 dienas.
Sazinoties ar “Medon”, man tika pateikts, ka, ja nevēlos maksāt par jaunu konsultāciju, receptes nebūs. Ieteica vērsties pie ģimenes ārsta. Rezultātā mans ārstēšanas process tika pārtraukts, un simptomi ir atgriezušies.”
Tiešsaites platformas kliente uzsver: “Šāda prakse padara nepārtrauktu terapiju atkarīgu no papildu maksām, par kurām pacients sākotnēji netiek informēts, un faktiski nozīmē, ka cilvēks var palikt bez vitāli svarīgām zālēm. Psihiatrijā tas var novest pie smagiem recidīviem un pat dzīvībai bīstamām situācijām.
Ko saka “Medon” pārstāvji?
Kā skaidro Anna Luīze Rezevska, “Medon” rīkotājdirektore: “Digitālā klīnika ir reģistrēta ārstniecības iestāde, kas sniedz plānveida ambulatorus medicīniskos pakalpojumus attālināti, izmantojot mūsu pašu izstrādāto platformu. Platforma nodrošina pacientiem iespēju izvēlēties ārstu un pierakstīties tiešsaistes konsultācijai konkrētā laikā. Pakalpojumi tiek sniegti tikai ārsta norādītajos pieejamības laikos, un ārsti kā neatkarīgi profesionāļi paši nosaka savu grafiku.
Mūsu ārstu komandai ir izstrādātas vadlīnijas attālināta darba veikšanai, un mēs ārstiem stingri rekomendējam ar pacientiem nesazināties, izmantojot privātos tālruņa numurus, personīgos e-pastus vai ziņapmaiņas lietotnes, jo tas apiet platformas drošo komunikācijas vidi, kurā nodrošinām medicīniskās informācijas aizsardzību un struktūru. Līdz ar to par privātā saziņā notikušo “Medon” nevar atbildēt.”
“Medon” pārstāve, skaidrojot konkrēto situāciju, norāda: “Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas paciente “Medon” platformā saņēmusi vienu attālinātu psihiatra konsultāciju, kuras laikā izrakstīta e-recepte. Turpmākā komunikācija ar ārstu notikusi ārpus platformas — privātajos saziņas kanālos. Šādā privātā saziņā ārstam nav pienākuma nekavējoties atbildēt vai veikt ārstniecības darbības, īpaši ārpus darba laika.
Platformas ietvaros pacients var pierakstīties pie tā paša vai cita ārsta viņa pieejamajos laikos. Ja konkrētais ārsts nav pieejams pietiekami ātri, ir iespējams pierakstīties pie cita speciālista tuvākajā iespējamajā laikā. “Medon” mērķis nav aizvietot ne primāro, ne sekundāro veselības aprūpi, bet gan to papildināt un veicināt pieejamību. Latvijā katram pacientam ir pieejams savs ģimenes ārsts, kurš, pamatojoties uz speciālista izrakstu, var izrakstīt atkārtotas receptes.”
Uz klientes pausto par platformas radīto iespaidu, ka pacients turpmāk varēs saņemt nepārtrauktu aprūpi un recepšu pagarināšanu, Rezevska atbild: “Mūsu mājaslapā ir skaidrots, ka attālinātajā konsultācijā iespējams saņemt e-receptes un e-nosūtījumus.
Tas ir saistīts ar ārsta atbildību izvērtēt pacienta veselības stāvokli pirms terapijas turpināšanas. Līdzīgi kā klātienes medicīnā, arī tiešsaistes pakalpojumos, ja pēc kāda laika nepieciešams atkārtots medicīnisks dokuments vai terapijas turpinājums, pacients piesakās uz jaunu vizīti. Ārstam nevajadzētu turpināt pēc vienas konsultācijas savā brīvajā laikā, tostarp vakaros un brīvdienās, atbildēt uz zvaniem un ziņām. Ārstu pieejamība ārpus noteiktā grafika nav ne medicīniski, ne organizatoriski pamatota. Šāda pieeja nodrošina ne tikai drošu ārstniecību, bet arī cieņu pret ārsta darbu un laiku, kas ir ierobežots resurss.”
Bet, kā “Medon” nodrošina, ka klientiem nebūs jāsaskaras ar ārstēšanas pārtraukšanu?
“”Medon” darbības pamatā ir plānveida ambulatoro pakalpojumu sniegšana, kas nozīmē, ka ārstu komunikācija ar pacientiem un pieprasījumu izskatīšana notiek viņu noteiktajos darba laikos, atbilstoši pieejamības grafikam. Platforma nodrošina, ka pacients var rezervēt konkrētu konsultācijas laiku, kurā tiek sniegtas medicīniskās rekomendācijas un izrakstīti nepieciešamie dokumenti.
Saskaņā ar mūsu ārstu vadlīnijām pēc konsultācijas izraksti un citi nepieciešamie dokumenti pacientam jānodrošina īsā laikā — maksimums 24 stundu laikā — lai veicinātu nepārtrauktu ārstēšanu. Šie nosacījumi attiecas uz konsultācijām platformā un neattiecas uz saziņu ārpus tās, piemēram, privātos kanālos.
Ja konkrētais ārsts nav pieejams pietiekami drīz, pacientam tiek piedāvāta iespēja saņemt pakalpojumu pie cita “Medon” speciālista tuvākajā iespējamajā laikā.
Tāpat pacientam vienmēr ir iespēja saņemt atkārtotu recepti pie ģimenes ārsta — sava reģistrētā ģimenes ārsta vai kāda no “Medon” ģimenes ārstiem. Tā kā ārstu klāsts platformā ir plašs, vizītes parasti pieejamas tajā pašā vai nākamajā dienā.
Šādās situācijās piemērots risinājums var būt mūsu nesen ieviestais pakalpojums “Ekspress ģimenes ārsta konsultācija” — tas ir pieejams jau stundas laikā (brīvdienās — līdz trīs stundu laikā) darba laika ietvaros. Balstoties uz speciālista izrakstu, ārsts šādā konsultācijā var pārliecināties, ka terapiju ir droši turpināt, un izrakstīt recepti.”
Un tomēr, vai uzņēmums apzinās iespējamo kaitējumu cilvēka veselībai, gadījumos, kad dažādu apstākļu dēļ, pārtrūkst ārstēšanās process?
“Esam ārstniecības iestāde, kas darbojas atbilstoši drošas un kvalitatīvas aprūpes principiem. Saprotam, ka medikamentu pārtraukšana var radīt riskus pacienta veselībai, tāpēc aicinām pacientus savlaicīgi plānot recepšu atjaunošanu un izmantot arī ģimenes ārsta iespējas izrakstīt atkārtotu recepti, balstoties uz speciālista izrakstu. Tas palīdz nodrošināt nepārtrauktību arī ārsta prombūtnes vai aizņemtības laikā,” min Rezevska.
“Pēc katras konsultācijas pacientam automātiski tiek nosūtīts e-pasts ar aicinājumu sniegt atsauksmi, lai uzraudzītu un pilnveidotu pakalpojuma kvalitāti. Ja tiek saņemta sūdzība vai negatīva atsauksme, situāciju izvērtējam no visām pusēm un, ja nepieciešams, pārrunājam ar ārstu un ieviešam uzlabojumus.
Pārskatot atsauksmes par konkrēto ārsti, redzam, ka visi pacienti, kuri snieguši atsauksmi, viņas profesionalitāti un attieksmi ir novērtējuši ar 5/5, kas apliecina konsekventi augstu darba kvalitāti.
“Medon” platformā sniegtas tūkstošiem attālinātas konsultācijas, un teju 98% pacientu norāda, ka ieteiktu mūsu pakalpojumus citiem. Šis rādītājs apliecina mūsu komandas ikdienas darbu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpi. Retajos gadījumos, kad saņemam negatīvu atsauksmi, rūpīgi izvērtējam situāciju un ieviešam uzlabojumus,” apgalvo digitālās klīnikas pārstāve.