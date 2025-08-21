#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“70% no viesiem neieradās uz manu modes skati!” Didrihsone nosoda uzpirktos influencerus 4

“Vai nu palūgts, vai nu samaksāts, vai nu uzpirkts sekotājs, klients, influenceris, bet 70% no tiem, kurus es ļoti vēlējos redzēt, neieradās manā modes skatē. Man tas sāpēja,” tā kādā no savām tiešraidēm Instagram stāsta uzņēmēja Elīna Didrihsone, kura nesen rīkoja savu pirmo modes skati.

Pati Elīna savos sociālajos tīklos pēc pasākuma raksta: “Mēs to paveicām! Nākamajā rītā pēc festivāla atvēru Sinepju Graudiņu – “Kamēr kāpurs ir ietīts kokonā, neizskatās, ka tam būtu kādreiz lemts lidot. Taču, kad ir pienācis īstais laiks, un kāpurs kokonā ir izaudzis par tauriņu, tas vairs negaida, ka kāds atnāks un izlaidīs to laukā. Tauriņš zina, ka jāspraucās ārā un viņš būs brīvs, lai lidotu un iepriecinātu pasauli ar savu skaistumu!”

