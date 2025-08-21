#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Egils Helmanis
Foto: Paula Čurkste/LETA

Ogres mērs Helmanis: Tikko būšu atguvis veselību, es to izdarīšu 0

LETA
22:08, 21. augusts 2025
Ogres novada mērs Egils Helmanis (NA) sola aizpildīt pielaides valsts noslēpumam saņemšanai nepieciešamo anketu tikko būs atguvis veselību no komandējumā Ukrainā gūtās traumas, tā viņš raksta sociālās saziņas vietnē “Facebook”.

Vienlaikus Helmanis pauž viedokli, ka pie varas esošie pielaidi valsts noslēpumam izmantojot, “lai sasniegtu savus politiskos mērķus un apkarotu konkurentus”.

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) ceturtdien raidījumā “Spried ar Delfi” pastāstīja, ka Ogres novads ir vienīgā pašvaldība, kura likumā noteiktajā termiņā savam vadītājām pielaidi nebija pat palūgusi. Ministrija par to esot aizrādījusi un cer, ka pašvaldība tuvākajā laikā izlabos šo likumpārkāpumu.

LETA iepriekš vēstīja, ka kāda pašvaldība nav iesniegusi pieprasījumu par speciālās atļaujas piešķiršanu pašvaldības domes priekšsēdētājam noteiktajā termiņā. Vēl pirms nedēļas Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) neatklāja, kura ir šī pašvaldība.

Par iepriekšminēto VARAM informēja Valsts drošības dienestā (VDD). Dienestā aģentūrai LETA uzsvēra, ka tas pašvaldībai ir nosūtījis vēstuli ar aicinājumu iesniegt pieprasījumu.

Tāpat VDD ir informēja VARAM, kas savas kompetences ietvaros var veikt tālākas darbības.

Tāpat vēstīts, ka jūlijā Helmanis tika ievainots Ukrainā apšaudes laikā, to aģentūrai LETA apliecināja pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītājs Patriks Grīva.

