“Bez brīdinājuma no mugurpuses iedeva ar elektrošoku. Es biju gar zemi…” Pēteris sašutis par policijas darbinieka rīcību 0
Kā vēsta TV3 raidījums “Bez Tabu”, Ādažu novada Gaujas ciemā Valsts policijas darbinieks pielietoja elektrošoka ierīci pret kādu vīrieti, kuru vēlāk nogādāja slimnīcā. Cietušais stāsta, ka pēc notikušā saskaras ar veselības problēmām un uzskata, ka pret viņu pielietotā metode bijusi nepamatota.
Raidījuma “Bez Tabu” redakcijā vērsās Gaujas ciema iedzīvotājs Pēteris. Viņš stāstīja, ka augusta sākumā pie viņa īpašuma ieradusies policijas ekipāža, kas pievērsusi uzmanību pie sētas esošajai automašīnai, kuru viņš lieto.
Pēteris stāsta, ka tiklīdz pamanījis policijas ekipāžas rosību, gribējis noskaidrot, kas notiek. Pēteris izgājis ārā, taču policisti priekšā nav stādījušies, uzreiz nākuši klāt ar roku uzliktu uz pistoles: “Prasīju – ko vēlaties? Teicu, lai nenāk iekšā teritorijā. Atbildēja, ka vienalga esot. Izsaucu pašvaldības policiju, jo es nezināju, vai tie nav kaut kādi bandīti policijas formā, jo priekšā nestādījās.”
Pēteris stāsta, ka ieradusies pašvaldības policija, ar kuru viņš sācis runāt. Viens no Valsts policijas darbiniekiem demonstratīvi uzvilcis cimdus un no mugurpuses pret Pēteri pielietojis elektrošoku: “Es biju gar zemi. Tālāk vairs neatceros. Liecinieki teica, ka man esot sākusies krampju lēkme.”
Pēc šī incidenta tika izsaukta neatliekamā palīdzība, kas Pēteri nogādāja slimnīcā. Nākamajā dienā viņu izlaida mājās, taču vīrietis sūdzējās par veselības problēmām un darba nespēju. Viņš uzskata, ka pret viņu pielietotais spēks bijis nepamatots, tāpēc vērsies policijā ar sūdzību un cer, ka tiks veikta dienesta pārbaude.
Kā vēsta raidījums, likums ļauj policistiem pielietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus, tostarp elektrošoku, ja nepieciešams pārtraukt agresīvu vai ļaunprātīgu nepakļaušanos likumīgām prasībām.
Kad “Bez Tabu” jautāja Pēterim, kāpēc policija pie viņa ieradusies un kādēļ interesējusies par automašīnu, viņš tikai raustījis plecus.
Tomēr Valsts policijas sniegtā informācija atklāj citu ainu. Izrādās, ka tajā pašā dienā Gaujas ciemā notika ceļu satiksmes negadījums – automašīna sadūrās ar velosipēdu. Transportlīdzekļa vadītājs pēc sadursmes pameta notikuma vietu, neziņojot par to kā paredz likums. Negadījumā cieta 2013. gadā dzimis velosipēdists, kurš ar traumām tika nogādāts slimnīcā.
Aculiecinieki sniedza policijai informāciju par automašīnu un tās vadītāju, un, apsekojot apkārtni, likumsargi atrada transportlīdzekli pie Pētera īpašuma, kā arī personu, kas atbilda aprakstam.
Valsts policija skaidro, ka vīrietim paziņots, ka viņš tiks aizturēts, taču viņš esot uzvedies agresīvi, pretojies un atteicies pakļauties. Šajā situācijā darbinieks pieņēmis lēmumu izmantot elektrošoka ierīci, balstoties uz Likuma par policiju 13. pantu.
Automobilis ticis izņemts administratīvā procesa ietvaros. Pret Pēteri uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 262. panta 2. daļas un 262. 1. panta 2. daļas. Policija norāda, ka viņam konstatēts 2,51 promiles stiprs alkohola reibums. Pirmstiesas izmeklēšana turpinās.