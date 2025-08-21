#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Par iespējamo kompromisu starp Ukrainu un Krieviju TV24 raidījumā “Dienas personība” izteicās politoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes lektore Lelde Metla-Rozentāle.

“Šobrīd, es domāju, ka varbūtība, ka kaut kādas teritorijas visdrīzāk tiks atdotas, pastāv. Protams, ka šobrīd piedāvātā apmaiņa – Putina kungs piedāvā, ka viņš atdod mazu pleķīti un pretī prasa lielu, salīdzinoši daudzas reizes milzīgāku teritoriju, šāda apmaiņa ir absolūti nepieņemama,” norādīja Metla-Rozentāle.

Viņa atzina, ka publiskajā retorikā dzirdams, ka arī pats Ukrainas prezidents saka, ka jā, par kaut ko iespējamas sarunas var būt.

“Skaidrs, ka kompromiss tiks gaidīts no abām pusēm, un kaut kāda piekāpšanās no Ukrainas puses arī visdrīzāk sekos,” sacīja politoloģe.

“Bet es ceru, ka tā nebūs tāda, kādu šobrīd ir izsapņojis Putina kungs,” uzsvēra Metla-Rozentāle.

