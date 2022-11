Kā savu jaunāko produktu “Reborn” īpašnieks Kristaps Konevāls izstādē demonstrēja jūras konteinerā izveidotu atpūtas mājiņu. Foto: Andris Ozoliņš

Dizaina izstāde Ķīpsalā aicina pakavēties vasarā: kas palīdz noturēt vasaras izjūtu arī ziemā Ieteikt







Andris Ozoliņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Nedēļas nogalē izstāžu centrā Ķīpsalā norisinājās starptautiskā mēbeļu, interjera un dizaina izstāde “Furniture & Design Isle”. Vienā hallē tika prezentētas mēbeļu kolekcijas, gaismas ķermeņi un interjera tekstils, otrā tika demonstrēti interjera priekšmeti un citi dizaina produkti.

Vairāk nekā 150 dalībnieku no 14 valstīm piedāvāja dažādus risinājumus mājoklim un birojam. Šogad izstādes apmeklētāji varēja arī saņemt Latvijas Dizaineru savienības (LDS) sertificētu interjera dizaineru konsultācijas. Kopumā izstādi apmeklēja vairāk nekā 18 tūkstoši apmeklētāju. “Pēcpandēmijas rētas dzīst, un tikko notikusī izstāde to lieliski parādīja,” stāsta izstādes “Furniture & Design Isle” projekta vadītājs Edgars Skara. “Nozares uzņēmumi strādā ar pilnu jaudu un izstādē startēja ar jauniem produktiem un kolekcijām. Izstādes piedāvājums bija tik bagātīgs kā gados pirms pandēmijas. Apmeklētāju interese tiešām bija liela, kas atkal apstiprina, ka klātienes komunikācija aizvien ir neaizvietojama.”

Mēbeles no Bali un vīns

Bali mēbeles stāsta par tautas īpašo attieksmi pret mežu, kas ir mistikas caurausta. Arī mūsu ģimenes mājā ir šāda mēbele: galds, kas gatavots no 300 gadus veca tīkkoka, stāsta Dace un Jurgens Veingartneri. Foto: Andris Ozoliņš

Ar aizgājušās vasaras noskaņu sasaucās “Wega art” ekspozīcija, kur varēja aplūkot mēbeles un sadzīves priekšmetus no Indonēzijas salas Bali. Mēbeles ir savdabīgas, masīvas un lakoniskas, ar rokām gatavotas no tīkkoka un akācijas koksnes. Tīkkoks ir viens no izturīgākajiem kokiem pasaulē. Tā koksne ir eļļaina un atgrūž mitrumu. Tāpēc galds no šāda koka var stāvēt Bali zem klajas debess pat vairākus gadu simtus un nesabojāties. Balieši savu mežu sargā. Pārvedot katrai mēbelei jābūt līdzi atbilstošam sertifikātam, kurš apliecina, ka koka ciršana bijusi legāla. Gan dokumentu kārtošana, gan transportēšana bijis ilgs process – abi lielie jūras konteineri uz Latviju kopumā ceļoja četrus mēnešus.

“Saistībā ar jauno ES ievirzi “Temptech” vīna skapji ir kļuvuši ievērojami energoefektīvāki,” stāsta Kristīne Gluško, “Temptech Baltics” tirdzniecības vadītāja Baltijā. Foto: Andris Ozoliņš

Gada vēsajā sezonā Ziemeļeiropā trūkst saules. Reizēm kādu tās stariņu izdodas notvert laba vīna glāzē. Bet kā pie labā vīna tikt? To jāmāk gan iepirkt, gan uzglabāt. Visērtāk, ja saimnieka rīcībā ir speciāls vīna skapis. Izstādē daļu no vairāk nekā 75 dažādiem vīna skapju modeļiem demonstrēja lielākais ziemeļvalstu vīna skapju ražotājs norvēģu ­”Temptech”. Lai vīnu pareizi uzglabātu, vispirms tiek nodrošināta nemainīga temperatūra. Visos vīna skapjos ir iebūvēts kluss kompresors ar antivibrācijas slāpētājiem. Savukārt tīru gaisu skapī nodrošina aktivētās ogles filtrs. Saistībā ar jauno ES ievirzi vīna skapji ir uzlaboti un šobrīd ir vieni no energoefektīvākajiem tirgū. Izstādē demonstrēja arī “Temptech” vintāžas ledusskapjus, kas apvieno autentisko 50. gadu retro izskatu ar modernām mūsdienu tehnoloģijām. Mini melnā ledusskapja tilpums ir 45 litri, un lielākā sarkanā ledusskapja – 139 litri.

Konservēta vasara? Hmmm…

“Gaja decor” vadītāja Milda Karpičiene uz izstādi atvedusi tehnoloģijas, kas palīdz iekonservēt zaļos augus, dāvājot tiem ilgmūžību. Foto: Andris Ozoliņš

Kā būtu, ja vasaru varētu iekonservēt? Kā zināms, uzturēt pie dzīvības daudzus telpaugus nav tik vienkārši. Tomēr ir moderni risinājumi, kurus varētu uzskaitīt par kompromisu starp dzīvo dabu un tehnoloģiju. Stabilizēšanas metodes būtība ir tāda, ka no dzīviem augiem izsūknē ūdeni un iepilda glicerīnu. Augi pilnībā saglabā savu ārējo izskatu, bet… vairs nenovīst. Piedevām tiem ir dabiskais aromāts, kas, piemēram, eikaliptiem ir diezgan izteikti spirdzinošs. Arī kopšana ir vienkārša. Putekļus notrauc ar putekļu slotiņu un savāc no zemes ar putekļsūcēju. “Īpaši populāri ir šādu augu statīvus novietot pie sienas vai starp darba vietām kā blīvu starpsienu. Augu kārtojuma irdenā struktūra lieliski slāpē skaņu. Kad pēc gadiem desmit glicerīna līmenis pazeminās, uzņēmums atbrauc un augus papildus apstrādā. Lietuva jau ir tepat blakus,” stāsta “Gaja decor” vadītāja Milda Karpičiene.

Dizainere un gleznotāja Ildze Ose pēc savu teju hiperreālisma stilā gleznoto ziedu un dzīvnieku motīviem attīstījusi interjera dizaina produktu līniju. Foto: Andris Ozoliņš

Vasaru pagarina arī košas un dzīvespriecīgas krāsas. Veidojot istabā saskanīgu interjeru, reizēm ir grūtības atrast vienojošu elementu. Šo apstākli savās idejās veiksmīgi izmantojusi dizainere un gleznotāja Ildze Ose, kura pēc savu teju hiperreālisma stilā gleznoto ziedu un dzīvnieku motīviem attīstījusi interjera dizaina produktu līniju. Uz kanvām tiek printēti sienu dekori, uz papīra – aploksnes, kartītes un kalendāri, bet 45×45 cm spilvenu pārvalki un maisiņi ir apdrukāts tekstils.

Vasaras gaišo sajūtu visu gadu palīdz noturēt pirts rituāli. Firmas “Reborn” Ūsiņa zīmes vārdā nosauktā modeļa konstrukcijas pamatā ir 3,5 tonnas smags jūras konteiners. Pirts lāvas izmērs ļauj tur vienlaikus apsēsties 6–8 cilvēkiem, uz augšējās lāvas divatā var apgulties visā augumā. Priekštelpā ir pietiekami daudz vietas atpūtai. Pirti kurina ar malku. Kā savu jaunāko produktu “Reborn” īpašnieks Kristaps Konevāls izstādē demonstrēja jūras konteinerā izveidotu atpūtas mājiņu. Mājiņas sienas nokrāsotas asfalta krāsā, tās atdzīvina koka vairogi. “Kompaktais namiņš domāts atpūtai divatā. Tur ietilpst divguļamā gulta, neliela atpūtas zona ar virtuvīti un vannas istaba,” stāsta pirtnieks un būvnieks Kristaps Konevāls. “Lielie logi ļauj izbaudīt dabas vidi aiz loga. Apsildi nodrošina gaiss–gaiss tipa siltumsūknis, ūdeni silda caurplūdes sildītājs.”