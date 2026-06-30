Droni, kas nestrādā kaujas laukā: eksperts komentē Latvijā ražotos militāros risinājumus 0
Būtiska problēma dronu industrijā ir plaisa starp civilo tehnoloģiju izstrādi un tās pielietojumu reālos kaujas apstākļos, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda biedrības “Drone Force – Europe” valdes priekšsēdētājs Viesturs Silenieks.
Viņš skaidro, ka lielākā daļa ražotāju Latvijā ir civilie uzņēmumi, kuriem bieži trūkst izpratnes par militāro taktiku, loģiku un kaujas situāciju specifiku. Tā rezultātā tiek radīti risinājumi, kas var būt tehnoloģiski attīstīti, taču ne vienmēr piemēroti reālām kaujas vajadzībām.
Silenieks uzsver, ka militāras tehnoloģijas nevar izstrādāt tikai teorētiski – lai tās būtu efektīvas, nepieciešama cieša sadarbība ar militārajiem speciālistiem un pieredze no reāliem kaujas apstākļiem.
Viņš norāda, ka Ukrainas militāristi un inženieri bieži sniedz tiešu atgriezenisko saiti ražotājiem, apmeklējot uzņēmumus un testējot tehnoloģijas, un šāda sadarbība ir būtiska, lai produkti būtu praktiski izmantojami frontē.
Pēc Silenieka teiktā, tehnoloģiju efektivitāte ir atkarīga no apstākļiem – tas, kas darbojas laboratorijā vai civilos apstākļos, ne vienmēr strādā kaujas laukā, īpaši ekstremālās temperatūrās vai specifiskos uzdevumos.