Droni, kas nestrādā kaujas laukā: eksperts komentē Latvijā ražotos militāros risinājumus 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
21:46, 30. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Būtiska problēma dronu industrijā ir plaisa starp civilo tehnoloģiju izstrādi un tās pielietojumu reālos kaujas apstākļos, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda biedrības “Drone Force – Europe” valdes priekšsēdētājs Viesturs Silenieks.

Kokteilis
Kāda ir katras zodiaka zīmes slēptā sestā maņa? Vēžiem ir superlaba intuīcija, bet Ūdensvīri domā vairākus soļus uz priekšu
Mājas
Glābiņš karstās naktīs: ģeniālas metodes, kā pāris minūtēs atvēsināt istabu bez kondicioniera
Kokteilis
Jau šonakt! Pirmā vasaras pilnmēness maģija būs īpaši labvēlīga piecām zodiaka zīmēm
Lasīt citas ziņas

Viņš skaidro, ka lielākā daļa ražotāju Latvijā ir civilie uzņēmumi, kuriem bieži trūkst izpratnes par militāro taktiku, loģiku un kaujas situāciju specifiku. Tā rezultātā tiek radīti risinājumi, kas var būt tehnoloģiski attīstīti, taču ne vienmēr piemēroti reālām kaujas vajadzībām.

Silenieks uzsver, ka militāras tehnoloģijas nevar izstrādāt tikai teorētiski – lai tās būtu efektīvas, nepieciešama cieša sadarbība ar militārajiem speciālistiem un pieredze no reāliem kaujas apstākļiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Līdz ar žoga izbūvi gar jauno veloceļu, iedzīvotājiem liegta piekļuve ierastajām takām uz jūru
Dārzs
Kas notiek, ja ķiršus apēd kopā ar tārpiņu? Patiesība, kas pārsteidz daudzus
“18 gadu vecumā nav vairs jāsēž skolas solā!” Soctīklos asa viedokļu sadursme, cik ilgi vecākiem jāuztur bērni, kuri mācās

Viņš norāda, ka Ukrainas militāristi un inženieri bieži sniedz tiešu atgriezenisko saiti ražotājiem, apmeklējot uzņēmumus un testējot tehnoloģijas, un šāda sadarbība ir būtiska, lai produkti būtu praktiski izmantojami frontē.

Pēc Silenieka teiktā, tehnoloģiju efektivitāte ir atkarīga no apstākļiem – tas, kas darbojas laboratorijā vai civilos apstākļos, ne vienmēr strādā kaujas laukā, īpaši ekstremālās temperatūrās vai specifiskos uzdevumos.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Jauns līmenis aizsardzībā: Latvija un ASV apņemas izveidot kopīgu dronu iegādes platformu
Kāpēc Putins nekomentē situāciju Krimā un triecienus Maskavai – atbilde ir stratēģiska
TV24
Ukraiņi jau īsteno visticamāko Krimas scenāriju, bet viss ir sarežģīti, tā norāda Slaidiņš
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.