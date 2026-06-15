Jauns līmenis aizsardzībā: Latvija un ASV apņemas izveidot kopīgu dronu iegādes platformu 0
Latvija un ASV apņēmušās izveidot kopīgu digitālu dronu un pretdronu sistēmu iegādes platformu, aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrijā.
Pirmdien starptautiskās aizsardzības industrijas izstādes “Eurosatory 2026” laikā Parīzē Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Airis Rikveilis tikās ar ASV Armijas ministra vietnieku Patriku Meisonu.
Tikšanās laikā pārrunāta turpmākā sadarbība attiecībā uz ASV ieroču sistēmu piegādēm Latvijai, kā arī abu valstu aizsardzības industriju sadarbības veicināšana.
Latvija un ASV arī parakstīja vienošanos izveidot kopīgu digitālu dronu un pretdronu sistēmu iegādes platformu, lai nodrošinātu šo spēju attīstību abu valstu bruņotajos spēkos.
Parakstītā nodomu vēstule iezīmē jaunu posmu Latvijas un ASV stratēģiskajā partnerībā, apliecinot abu valstu apņemšanos veicināt inovācijas aizsardzības un nacionālās drošības stiprināšanai.
Ņemot vērā bezpilota sistēmu un to neitralizēšanas risinājumu pieaugošo nozīmi mūsdienu operatīvajā vidē, puses vienojušās ciešāk sadarboties šo spēju attīstībā, testēšanā un ieviešanā.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta iepirkumu procesu saskaņošanai un pilnveidošanai, lai būtiski saīsinātu laiku no operacionālo prasību noteikšanas līdz tehnoloģiju nonākšanai bruņoto spēku rīcībā. Tas ļaus nodrošināt ātrāku un efektīvāku reaģēšanu uz aktuālajām drošības vajadzībām, vienlaikus veicinot nepieciešamo spēju attīstību atbilstošā apjomā un tempā, norāda ministrijā.
AM uzsver, ka viens no nozīmīgākajiem vienošanās praktiskajiem ieguvumiem ir Latvijas iesaiste ASV bruņoto spēku izveidotajos bezpilota sistēmu digitālajos tirgos.
Primāri šī platforma ir radīta, lai efektivizētu un paātrinātu ASV industrijas apriti, aizstājot līdzšinējās sarežģītās procedūras. Tāpat tā potenciāli sniegs iespēju Latvijai darboties gan kā tehnoloģiju pircējam, gan piegādātājam, tādējādi integrējoties kopējā apritē un stiprinot vietējās industrijas konkurētspēju, skaidro ministrijā.
Vienlaikus ar nodomu vēstules parakstīšanu delegācija Rikveiļa un valsts sekretāra vietnieka Uģa Norīša vadībā pārstāv Latvijas intereses izstādē “Eurosatory 2026”.
Valsts šajā pasākumā ir pārstāvēta ar plašu nacionālo stendu, ko organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, lai demonstrētu mūsu valsts aizsardzības industrijas un pētniecības sektora sasniegumus, kā arī veicināt starptautisko sadarbību un eksporta iespējas.