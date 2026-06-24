Ukraiņi jau īsteno visticamāko Krimas scenāriju, bet viss ir sarežģīti, tā norāda Slaidiņš 0
Krimas nākotnes statuss tuvākajos gados būs viena no svarīgākajām tēmām saistībā ar karu Ukrainā. TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš norādīja, ka pussala joprojām ir ne tikai okupācijas simbols, bet arī Krievijas nozīmīgākais militārais placdarms Melnajā jūrā.
Tomēr militārā situācija pēdējo gadu laikā ir būtiski mainījusies. “Krima Krievijai vairs nav tas nenogremdējamais aviācijas bāzes kuģis, kāds tas šķita no 2014. līdz 2022. gadam,” uzsvēra Slaidiņš.
Pēc viņa teiktā, Ukrainas regulārie triecieni militārajiem objektiem pierādījuši, ka pussalā vairs nepastāv agrākā drošības sajūta. To apliecina arī fakts, ka Krievijas Melnās jūras flote bija spiesta pārvietot lielāko daļu savu kuģu uz Novorosijsku.
Vienlaikus sabiedrības noskaņojums Krimā ir daudz sarežģītāks, nekā nereti tiek atspoguļots publiskajā telpā. Slaidiņš izšķir trīs galvenās iedzīvotāju grupas – proukrainiski noskaņotos iedzīvotājus, kuri baidās publiski paust savu nostāju; okupācijas varu atbalstošos vai tai pielāgojušos cilvēkus; trešie – pēc 2014. gada no Krievijas ieceļojušos migrantus.
Runājot par Krimas nākotni, majors minēja trīs iespējamos attīstības scenārijus. Pirmais paredz, ka Krievija turpinās uzturēt pussalā ievērojamus militāros spēkus un Krima saglabās galvenās Melnās jūras militārās bāzes statusu.
Otrais scenārijs paredz pakāpenisku Krimas demilitarizāciju Ukrainas triecienu rezultātā. Pēc Slaidiņa domām, tieši tas pašlaik ir visreālākais variants. “To mēs redzam jau tagad. Ukraina sistemātiski strādā pie Krimas demilitarizācijas,” viņš skaidroja.
Savukārt trešais scenārijs saistīts ar iespējamu politisku vienošanos nākotnē, kurā Krimas jautājums kļūtu par vienu no galvenajiem sarunu tematiem. Lai gan par pussalas galīgo statusu šobrīd ir pāragri spriest, Slaidiņš uzskata, ka Ukrainas galvenais mērķis pašlaik ir nevis teritorijas tūlītēja atgūšana, bet gan Krievijas militāro spēju sistemātiska ierobežošana Krimā.
“Demilitarizācija šobrīd ir tas virziens, kurā ukraiņi strādā visaktīvāk,” secināja majors, lai gan diez vai Krimas atgūšana Ukrainai vispār būs iespējama.