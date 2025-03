Džims Morisons. Foto: EVERETT COLECTION/SHUTTERSTOCK

Džims Morisons viltoja savu nāvi un strādā tagad par apkopēju Ņujorkā – atrasti jauni pierādījumi







Vai grupas “The Doors” solists Džims Morisons varētu būt dzīvs un vesels – un strādāt par apkopēju Sirakūzā, Ņujorkā?

Šis ir pārsteidzošais pieņēmums, kas izskan jaunajā trīsdaļīgajā dokumentālajā filmā “Before The End”, kas ir “The Doors” superfana Džefa Fina radīts projekts un pašlaik pieejams straumēšanai Apple TV+, raksta DailyMail.com.

Morisons negaidīti nomira Parīzē 1971. gadā, 27 gadu vecumā. Autopsija netika veikta, un situācija kļuva vēl neskaidrāka, kad viņa draudzene Pamela Kursone sākotnēji noliedza viņa nāvi, bet pēc tam mainīja savu stāstu un paziņoja, ka ir atradusi viņu mirušu vannā īrētajā dzīvoklī.

Viņš tika apglabāts Parīzes Pēra Lašēza kapsētā (kur atdusas arī Oskars Vailds, Frideriks Šopēns un Edīte Piafa).

Jau gadiem ilgi pastāv dažādas sazvērestības teorijas par Morisona nāvi. Viena no tām vēsta, ka viņš nomira no heroīna pārdozēšanas kādā naktsklubā un tika aiznests atpakaļ uz savu dzīvokli. Aizsaulē aizgājusī dziedātāja Marianne Feitfula, kura pazina Morisona dīleri, arī ticēja, ka viņa nāvē bija iesaistīts heroīns.

Oficiālajā dokumentā par nāves cēloni norādīta sirds mazspēja, taču ārsts, kurš to parakstīja, nekad nav ticis atrasts.

Tikmēr “The Doors” taustiņinstrumentālists Rejs Manzareks bija pārliecināts, ka Morisons inscenēja savu nāvi. Tieši šo teoriju dokumentālās filmas režisors Fins pēta ar lielu aizrautību.

Viņš sāk ar Facebook atrastu attēlu, kurā redzams vīrietis ar pseidonīmu “Frank X”, kurš 2013. gadā pozēja kopā ar “The Doors” bundzinieku Džonu Densmoru.

Kad Fins parāda šo attēlu trim Morisona bijušajām draudzenēm, divas no viņām izplūst asarās un ir pārliecinātas, ka tas ir viņš. Intervijā Fins uzdod “Frankam” vairākus jautājumus, kas, kā viņš pats saka, liek viņa “iekšējam Šerlokam neprātīgi darboties”.

Piemēram, “Franks” izrāda lielu aizraušanos ar franču dzejnieku Bodlēru – kas ir visai neparasti cilvēkam, kurš strādā par apkopēju – un kas sakrīt ar Morisona literārajām interesēm.

Tad ir arī neliela rēta pie deguna… tieši tajā vietā, kur Morisonam savulaik bija dzimumzīme. Kas attiecas uz “Franka” brūnajām acīm (Morisona bija zilas), rūpīgāk apskatot, šķiet, ka tās ir zilganā tonī, it kā viņš valkātu kontaktlēcas.

Kad “Frankam” jautā, vai Morisons varēja viltot savu nāvi, viņš atbild: “Es nezinu. Bet, ja kāds to varētu izdarīt, tad tas būtu viņš.”

Kad viņam tieši pajautā: “Vai tu esi Džims Morisons?”, viņš atbild: “Es neesmu Džims… izņemot to, ka man ļoti patīk dziesma no Džimija Klifa: ‘We all are one, we are the same person.’ Tas ir viens veids, kā uz to paskatīties.”

Morisona draugi piekrīt teorijai, ka viņš – baidoties no iespējamas cietumsoda pēc tam, kad iepriekšējā gadā tika atzīts par vainīgu nepiedienīgā uzvedībā, kā arī esot noguris no slavas un izslēgts no “The Doors” – atrada veidu, kā pazust, ar savas draudzenes Pamelas Kursones palīdzību.

Daudzas viņa bijušās draudzenes runāja par kādu “noslēpumu saistībā ar viņa nāvi”. Viena no viņām, Elena Sandere, kameru priekšā saka:

“Jā, es šo noslēpumu zinu, un tu to no manis neizvilksi.”

Vēl viena bijusī draudzene, Sallija Stīvensone, atklāja, ka Morisons viņai reiz teicis, ka ja viņa nepabeigs savu grāmatu par rokzvaigzni, kurš vilto savu nāvi uz skatuves, viņš varētu “aizņemties šo ideju”.

Fins intervēja arī Morisona bijušo asistenti Robinu Vurteli, kura bija kopā ar viņu un Kursoni Parīzē. Viņa saka:

“Tu jau esi tuvu, Džef.”

Viņa arī nodod Finam vecas fotofilmas, kurās redzama viņa un Kursone Sausalito, Kalifornijā, apmēram gadu pēc Morisona nāves. Vienā kadrā, atspīdums viņas saulesbrillēs parāda divus cilvēkus. Viena ir Kursone – bet kurš ir augumā garais vīrietis viņai blakus? Vai tas varētu būt Morisons?

Privātdetektīvs atklāja, ka Morisona sociālās apdrošināšanas profils joprojām ir aktīvs, un tas ir izsekojams uz Ņujorkas apgabalu. Šī dokumentālā filma nav oficiāli atbalstīta vai apstiprināta Morisona mantojuma pārvaldnieku vai ierakstu kompānijas.