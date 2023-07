Eiropas dienvidos un ASV turpinās liels karstums: nākošnedēļ sola jaunu karstuma vilni “Harons”

Daudzviet Eiropas dienvidos un ASV arī svētdien turpinās liels karstums, un prognozes liecina par karstumu arī nākamnedēļ.

Itāliju, Spāniju un Grieķiju jau vairākas dienas pārņēmis karstuma vilnis “Cerbers”, bet nākamās nedēļas vidū sāksies jauns karstuma vilnis, kam dots nosaukums “Harons”.

Itālijas Veselības ministrija nedēļas nogalē izsludinājusi “sarkano” brīdinājumu 16 pilsētās, arī Romā, Boloņā un Florencē.

Valdība ieteikusi visiem, kas atrodas teritorijās, uz kurām attiecas “sarkanais” brīdinājums, izvairīties no tiešiem saules stariem laikā no plkst.11 līdz 18 un īpaši rūpēties par vecākiem un neaizsargātiem cilvēkiem.

“Temperatūra sasniegs maksimumu no 19. līdz 23.jūlijam – ne tikai Itālijā, bet arī Grieķijā, Turcijā un Balkānos. Šajās dienās var tikt pārspēti vairāki vietējie karstuma rekordi šajās teritorijās,” raidsabiedrībai BBC sacīja Itālijas meteorologs un klimata eksperts Džūlio Beti.

Tikmēr Grieķijā pēdējās dienās gaisa temperatūra sasniegusi 40 grādus vai vairāk. Atēnu Akropole un citi iecienīti tūrisma objekti karstākajās stundās tiek slēgti, lai pasargātu apmeklētājus.

Svētdien Grieķijā termometra stabiņš noslīdējis zem 40 grādu atzīmes, tomēr meteorologi prognozē, ka no trešdienas karstums atkal pieaugs.

Grieķijas amatpersonas brīdina, ka sausā un karstā laika dēļ palielinājusies meža ugunsgrēku izcelšanās iespēja.

Palmas salā, kas atrodas Spānijas Kanāriju salu arhipelāgā, savvaļas ugunsgrēka dēļ evakuēti vismaz 4000 cilvēku. Ugunsgrēks nodarījis postījumus 4500 hektāru platībā, nodegušas 12 ēkas.

Kanāriju salu reģionālās valdības prezidents Fernando Klaviho ugunsgrēka straujo izplatīšanos skaidroja ar “vēju, klimatiskajiem apstākļiem, kā arī karstuma viļņiem, ko mēs piedzīvojam”.

100 million people in #Europe will be facing extreme #heat until midweek. The animation of the GFS forecast shows how the massive heat dome builds up over the W-Mediterranean with record-breaking high temperatures at 850 hPa and record-breaking high geopotential at the same time. https://t.co/FRZKahIRvY pic.twitter.com/O7jhQdIFNd

— Adrian Leyser (@TheNimbus) July 16, 2023