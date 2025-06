Benjamins Netanjahu Foto. Scanpix/LETA/EPA/RONEN ZVULUN / POOL

Netanjahu nosauc vienīgo iemeslu, kas izbeigtu konfliktu ar Irānu Ieteikt







Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu pirmdien paziņoja, ka Irānas augstākā līdera ajatollas Ali Hamenei slepkavība izbeigtu konfliktu starp abām valstīm.

“Tas konfliktu neeskalēs, tas konfliktu izbeigs,” Netanjahu sacīja intervijā telekanālam “ABC News”, jautāts par ziņām, ka ASV prezidents Donalds Tramps uzlicis veto Izraēlas plānam nogalināt augstāko līderi, jo bažījas, ka tas saasinās Irānas un Izraēlas konfliktu.

“Irāna vēlas “mūžīgu karu”, un viņi noved mūs uz kodolkara robežas,” sacīja Netanjahu. “Patiesībā tas, ko dara Izraēla, ir to novērst, pielikt punktu šai agresijai, un mēs to varam izdarīt tikai tad, ja stājamies pretī ļaunuma spēkiem.”

Laikraksts: Irāna signalizē par vēlmi pārtraukt karadarbību

Irāna caur starpniekiem sūta Izraēlai un ASV signālus, ka tā vēlas panākt karadarbības pārtraukšanu un atsākt kodolsarunas, atsaucoties uz Tuvo Austrumu un Eiropas amatpersonām, ziņo amerikāņu laikraksts “The Wall Street Journal” (WSJ).

Saskaņā ar laikraksta avotiem Teherāna arābu starpniekiem devusi signālu, ka būtu gatava atgriezties pie sarunām, ja ASV nepiedalīsies Izraēlas uzbrukumos. Saskaņā ar WSJ rīcībā esošo informāciju Irāna norādījusi Izraēlai, ka vardarbības ierobežošana ir abu valstu interesēs.

Tomēr laikraksts norāda, ka Izraēlai nav stimula apturēt ofensīvu, jo tās lidmašīnas jau brīvi lido virs Teherānas un Irānas pretuzbrukumi nenodara lielus zaudējumus.

ĀM saņemtas ziņas par vēl 18 valstspiederīgajiem Izraēlā

Kopš situācijas eskalācijas Tuvo Austrumu reģionā Ārlietu ministrijas (ĀM) Konsulārajā reģistrā saņemtas ziņas par 65 valstspiederīgajiem Izraēlā un trīs valstspiederīgajiem Irānā, aģentūru LETA informēja ĀM pārstāvji.

Pirmdien dienas pirmajā pusē ĀM ziņoja, ka ĀM Konsulārajā reģistrā saņemtas ziņas par 47 valstspiederīgajiem Izraēlā un trīs valstspiederīgajiem Irānā. Pirms konflikta saasināšanās ziņas bija tikai par četriem Latvijas valstspiederīgajiem šajās valstīs. ĀM aicina visus reģistrēties Konsulārajā reģistrā.

Raidījums “TV3 ziņas” vēstīja, ka Izraēlā, Telavivā, iestrēguši arī vairāki Baltijas valstu žurnālisti, tostarp Uldis Ķezberis no Latvijas Radio. Mājup viņiem bijis jādodas pagājušajā piektdienā, taču tieši tad Izraēla sākusi uzbrukumu Irānai un satiksme apstākusies. Patlaban Ķezberim neesot skaidrs, kad un kā viņš nokļūs dzimtenē. “Ir kaut kādi varianti, bet nekas konkrēts netiek teikts,” raidījumam komentēja žurnālists, piebilstot, ka cenšas saglabāt mieru.

ĀM norāda, ka ministrija ir pastāvīgā kontaktā ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, ES delegāciju un Izraēlas Ārlietu ministriju par drošākajiem evakuācijas ceļiem un kopīgas ES pilsoņu evakuācijas organizēšanu.

Ministrijā atzīmē, ka evakuācija pa gaisu no Izraēlas pašlaik nav iespējama slēgtas gaisa telpas dēļ Izraēlā un citur. Ir apstādināti reģionālie lidojumi apkārtējās valstīs, tostarp Irākā, Irānā, Libānā un Sīrijā.

ĀM ir saziņā ar lidsabiedrību “airBaltic” par iespējamiem evakuācijas lidojumiem no tuvējām blakusvalstīm.

Šobrīd izceļošanas iespējas no Izraēlas ir šādas: uz Ēģipti caur Tabas robežpunktu un uz Jordāniju caur Allenby bridge robežpunktu (atvērts no plkst.9 līdz 14), Jordan River robežpunktu (atvērts no plkst.9 līdz 16) un Yitzhak Rabin robežpunktu (atvērts no plkst.8 līdz 20).

Tomēr jāņem vērā, ka pārvietošanās Izraēlas teritorijā šobrīd ir bīstama, jo Irānas uzbrukumi var būt negaidīti un masveidīgi, tāpēc ir svarīgi atrasties tuvumā bumbu patvertnēm un ievērot varasiestāžu norādījumus, norāda ministrijā. Tajā arī uzsver, ka izkļūšanas iespējas no Izraēlas pastāvīgi mainās, tāpēc aicina būt saziņā ar Konsulāro departamentu.

ĀM ir informācija, ka trīs Latvijas valstspiederīgie izbraukuši uz Ēģipti caur Tabas robežkontroles punktu un viena persona uz Kipru. ĀM ir saziņā ar apzinātajiem valstspiederīgajiem.

Izraēlā ir ieviests ārkārtas stāvoklis un līdz tālākiem norādījumiem ir slēgtas visas oficiālās iestādes, tostarp Latvijas vēstniecība. Vienlaikus diplomāti turpina darbu.

Saskaņā ar oficiālajiem datiem Izraēlā rezidē 6062, bet Irānā trīs Latvijas valstspiederīgie.

LETA jau vēstīja, ka Izraēla piektdien,13.jūnijā, sāka militāru operāciju, dodot triecienus Irānas kodolobjektiem un citiem militārajiem mērķiem, un uz to Irāna atbild ar raķešu triecieniem Izraēlai. Lielu daļu Irānas raķešu notriec pretgaisa aizsardzība, tomēr nenotriektās raķetes un notriekto raķešu atlūzas nodarījušas postījumus ēkām.