“Ekipāžu vienkārši nav!” CSDD satiksmes drošības eksperts Irbītis atklāj satraucošu patiesību par drošību uz Latvijas ceļiem 35

6:19, 5. aprīlis 2026
TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis izteicās, ka uz Latvijas autoceļiem ir nepietiekama policijas kontrole. Viņš norāda, ka trūkst apmēram 460 policistu, kas nozīmē, ka ievērojams skaits ekipāžu vienkārši nav pieejamas kontrolei un uzraudzībai.

Eksperts skaidro, ka daļu pārkāpumu, piemēram, nepiesprādzēšanos vai braukšanu bez tiesībām, nevar pilnībā kontrolēt ar tehnoloģijām vien – šajos gadījumos būtiska ir dzīva policista klātbūtne. Tāpēc viņa ieskatā nepietiek tikai ar radariem vai vidējā ātruma kontroles sistēmām.

Irbītis aicina uz kombinētu pieeju. Izmantot gan tehnoloģiskos risinājumus, gan policijas patrulēšanu. Viņaprāt, tas ļauj nodrošināt gan preventīvu ietekmi, gan spēju reaģēt uz pārkāpumiem un negadījumiem.

Vairāk par to, kāpēc Irbītis uzskata, ka policijas klātbūtne uz ceļiem ir būtiski svarīgs instruments, uzzini pievienotajā video!

