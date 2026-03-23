VIDEO. “Gaisā bija jūtama alkohola smaka…” Speciālisti komentē traģisko avāriju Madonas pusē un atgādina – bojāgājušie nav jāfilmē 3

22:08, 23. marts 2026
Brīvdienās visu Latviju pāršalca ziņas par traģisku ceļu satiksmes negadījumu Madonas pusē, kurā dzīvību zaudēja trīs cilvēki. Šo traģēdiju TV3 raidījumā “Degpunktā” komentējuši arī speciālisti, kuri atgādina, kā rīkoties, ja esi kļuvis par šāda negadījuma aculiecinieku.

Nav vērts tos pirkt: nosaukti 5 sliktākie lietotie elektroautomobiļi 19
Ideālais vīrietis pēc zodiaka zīmes: kurš ir pirmajā vietā?
Īsts zelta laikmets: tieši šajos 4 mēnešos dzimušie pensijas vecumā burtiski atplaukst
Lielu uzmanību izpelnījies kāds vīrietis, kurš brauca garām notikuma vietai un bija pirmais, kurš nonāca sadursmes vietā.

Tā vietā, lai nekavējoties izsauktu palīdzību, viņš ar kameru rokās apstaigāja visu apkārtni un filmēja notikušo. Šāda bezatbildīga rīcība daudziem radījusi sašutumu, un situācija izraisījusi plašas diskusijas un viedokļu vētru.

“Kārtējā ņirgāšanās!” Latviešus nokaitina Siliņas ieteikums naudas taupīšanā
Pekina palīdz Putina kara mašīnai: izmeklēšana atklāj dronu piegādes shēmas
“Smags izvēles punkts!” Z-blogeris brīdina Putinu par jaunas mobilizācijas sekām

CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis raidījumam “Degpunktā” norādīja, ka, visticamāk, noticis būtisks atļautā ātruma pārsniegums un vismaz viens no vadītājiem braucis ļoti neapdomīgi.

Eksperts skaidro, ka šis ceļš ir ļoti līkumots un nav savienojams ar tik lielu braukšanas ātrumu, kāds, iespējams, bijis šajā negadījumā.

“Cienītie autovadītāji un liecinieki. Ja redzat, ka noticis negadījums, vispirms ir jāsauc glābēji – momentāli jāinformē policija, glābšanas dienests un jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Nav jāstaigā pa negadījuma vietu, nav jāizmīda pēdas, nav jābāž kamera sejā cietušajiem un nav jāfilmē bojāgājušie. Šādu rīcību var traktēt pat kā kriminālpārkāpumu,” raidījumam “Degpunktā” norāda Irbītis.

Savukārt NMPD Pirmās palīdzības apmācības sistēmas organizēšanas nodaļas galvenais speciālists Miķelis Puķītis uzsver, ka šādās situācijās katra minūte ir ļoti svarīga.

“Ja noticis nopietns negadījums lielā ātrumā, tad jo ātrāk tiks veikts zvans glābšanas dienestiem un neatliekamajai palīdzībai, jo ātrāk ieradīsies profesionāļi, kuri spēs sniegt palīdzību. Dažkārt tas var izglābt dzīvību,” viņš skaidro.

“Ja cilvēks ir pie samaņas, tad mēs ar viņu varam kontaktēties, viņš var pateikt, kā jūtas. Šādā situācijā labākais būtu viņu nekustināt, jo traumas var būt dažādas, un ceļu satiksmes negadījumos bieži pastāv risks traumēt mugurkaulu.”

Speciālists uzsver, ka cietušo vēlams nekustināt, lai nepasliktinātu viņa stāvokli. Ja palīdzību sniedz vairāki cilvēki, pie katra cietušā var atrasties kāds, kurš seko līdzi viņa stāvoklim.

Ja stāvoklis pasliktinās, jāveic nepieciešamās darbības. Piemēram, ja ārā ir auksts, cietušo var apsegt ar folijas segu, lieki viņu nekustinot.

“Tā var būt viena no lietām, ko varam darīt, ja cilvēks ir cietis negadījumā un guļ uz zemes,” piebilst Puķītis.

Mediķi arī atgādina, ka katra minūte šādās situācijās ir ļoti dārga – pat šķietami nevainīgas četras vai piecas minūtes bez skābekļa var radīt neatgriezeniskus bojājumus smadzenēs.

Tāpat arī ir informācija, ka apkārtnē mētājās vairākas alkohola pudeles, kā arī gaisā bija jūtama alkohola smaka.

SAISTĪTIE RAKSTI
Atklājas jauni fakti par traģisko avāriju Madonā – bojāgājušie pieļāvuši būtisku pārkāpumu
“Guli, guli.” Madonas traģiskās avārijas aculiecinieka rīcība liek šausmās saķert galvu
VIDEO. Smaga avārija Madonas novadā pārvēršas traģēdijā – bojā gājuši trīs cilvēki
