VIDEO. “Gaisā bija jūtama alkohola smaka…” Speciālisti komentē traģisko avāriju Madonas pusē un atgādina – bojāgājušie nav jāfilmē 3
Brīvdienās visu Latviju pāršalca ziņas par traģisku ceļu satiksmes negadījumu Madonas pusē, kurā dzīvību zaudēja trīs cilvēki. Šo traģēdiju TV3 raidījumā “Degpunktā” komentējuši arī speciālisti, kuri atgādina, kā rīkoties, ja esi kļuvis par šāda negadījuma aculiecinieku.
Lielu uzmanību izpelnījies kāds vīrietis, kurš brauca garām notikuma vietai un bija pirmais, kurš nonāca sadursmes vietā.
Tā vietā, lai nekavējoties izsauktu palīdzību, viņš ar kameru rokās apstaigāja visu apkārtni un filmēja notikušo. Šāda bezatbildīga rīcība daudziem radījusi sašutumu, un situācija izraisījusi plašas diskusijas un viedokļu vētru.
CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis raidījumam “Degpunktā” norādīja, ka, visticamāk, noticis būtisks atļautā ātruma pārsniegums un vismaz viens no vadītājiem braucis ļoti neapdomīgi.
Eksperts skaidro, ka šis ceļš ir ļoti līkumots un nav savienojams ar tik lielu braukšanas ātrumu, kāds, iespējams, bijis šajā negadījumā.
Nav jāstaigā pa negadījuma vietu, nav jāizmīda pēdas, nav jābāž kamera sejā cietušajiem un nav jāfilmē bojāgājušie. Šādu rīcību var traktēt pat kā kriminālpārkāpumu,” raidījumam “Degpunktā” norāda Irbītis.
“Ja noticis nopietns negadījums lielā ātrumā, tad jo ātrāk tiks veikts zvans glābšanas dienestiem un neatliekamajai palīdzībai, jo ātrāk ieradīsies profesionāļi, kuri spēs sniegt palīdzību. Dažkārt tas var izglābt dzīvību,” viņš skaidro.
“Ja cilvēks ir pie samaņas, tad mēs ar viņu varam kontaktēties, viņš var pateikt, kā jūtas. Šādā situācijā labākais būtu viņu nekustināt, jo traumas var būt dažādas, un ceļu satiksmes negadījumos bieži pastāv risks traumēt mugurkaulu.”
Ja stāvoklis pasliktinās, jāveic nepieciešamās darbības. Piemēram, ja ārā ir auksts, cietušo var apsegt ar folijas segu, lieki viņu nekustinot.
“Tā var būt viena no lietām, ko varam darīt, ja cilvēks ir cietis negadījumā un guļ uz zemes,” piebilst Puķītis.
Mediķi arī atgādina, ka katra minūte šādās situācijās ir ļoti dārga – pat šķietami nevainīgas četras vai piecas minūtes bez skābekļa var radīt neatgriezeniskus bojājumus smadzenēs.
Tāpat arī ir informācija, ka apkārtnē mētājās vairākas alkohola pudeles, kā arī gaisā bija jūtama alkohola smaka.
