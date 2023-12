Keita Midltone, Megana Mārkla un Pipa Midltone apmeklē Vimbldonas tenisa turnīru. Foto: ZUMAPRESS/ SCANPIX/ LETA

Eksperti izanalizējuši hercogieņu ķermeņa valodu: Meganai patīk būt uzmanības centrā, bet Keita ir dabiska un patiesa







Pazīstami britu ķermeņa valodas speciālisti pastāstījuši par 37 gadus vecās Keitas Midltones un 38 gadus vecās Meganas Mārklas raksturiem.

Šoreiz liela uzmanība tika veltīta hercogieņu rokām un pirkstu kustībām. Ķermeņa valodas eksperte Džūdija Džeimsa, kosmetoloģe Kārena Džerarda un stiliste Rošela Vaita analizējušas vairākas fotogrāfijas, kurās redzama Keita un Megana.

Keita Midltonei ir gari, smalki pirksti. Viņai ir skaistas rokas, gluži kā pianistei. Tajā pat laikā eksperti akcentēja, ka Keita bieži staigā ar plāksteriem uz pirkstiem. Tas norāda uz to, ka viņai patīk visu darīt pašai – arī strādāt dārzā un gatavot ēst.

“Šie skaistie, smalkie pirksti it kā pievērš uzmanību kam radošam. Viņa nagiem ir ovāla forma. Tas liecina par to, ka viņa ir īsta lēdija, tomēr tajā pat laikā viņai ir stabils raksturs. Dažās fotogrāfijās redzams, ka Keita šad un tad priekšā tur ar abām rokām savu somiņu. Tas var liecināt par kautrīgumu un iekšējām šaubām. Tomēr viņas pirksti arī šajos brīžos ar brīvi un atslābināti, kas nozīmē, ka viņa ir godīga un atklāta,” – saka Džūdija.

“Viņai ir ļoti labi kopta āda, kas nozīmē to, ka viņa par to rūpējas. Viņai ir diezgan gaiša āda, tas, visdrīzāk, nozīmē to, ka viņa lieto arī saules aizsargkrēmus,” – paziņoja Kārena.

“Parasti Keita nelako nagus. Tas liecina par to, ka viņai patīk dabiskas lietas,” – sacīja Rošela Vaita.

Speciālistes tāpat izanalizēja Meganu Mārklu – spriežot pēc viņas rokām. “Šis ir diezgan teatrāls žests. Roka, kas novietota tuvu sejai nozīmē to, ka viņai ir ērti būt uzmanības centrā. Gaišas krāsas nagu laka liecina par to, ka viņa vēlas būt dabiska. Gredzeni – tie viņai nozīmē ļoti daudz. Viņa neizmanto tos tāpēc, lai parādītu savu statusu vai turību. Šie gredzeni patiešām viņai kaut ko nozīmē. Iespējams, tie simbolizē viņas jauno dzīvi ar princi Hariju. Hercogiene bieži pieskaras ar rokām citiem cilvēkiem – tas liecina par to, ka viņa ir atklāta savās emocijās un vēlas citiem izrādīt atbalstu,” – sacīja Džūdija.

“Karaliskajā ģimenē ir noteikts kodekss, kas attiecas uz nagu lakām. Meganai patīk gaišās krāsas, kas norāda uz viņas jauneklīgo garu. Dažkārt Megana valkā dažādus citus gredzenus, kas norāda, visticamāk, uz to, ka viņai piemīt radošs gars. Parasti mūsu āda sāk zaudēt kalogēnu, kad mēs sasniedzam aptuveni 30 gadu vecumu, bet tomēr Meganas rokas izskatās daudz jaunākas. Es domāju, ka viņa īpaši rūpīgi kopj savas rokas,” – izdevumam “Daily Mail” sacījusi Kārena.

“Meganas stils – tas ir apbrīnas un uzmanības vērts. Viņai patīk rotaslietas, kuras savā ziņā ir unikālas un individuālas, turklāt vienmēr arī elegantas. Es jūtu, ka viņai piemīt kaut kas no Holivudas stila dažos aksesuāros, kurus viņa labprāt izvēlas,” – sacījusi Rošela.

