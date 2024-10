“Es nesaprotu tos modernos, “glaudāmos” telefonus!” Noskaidrojam, vai tiešām no nākamā gada podziņu telefonus vairs nevarēs izmantot Linda Tunte

Saņēmām lasītājas vēstuli ar jautājumu par podziņtelefonu nākotni, viņa satraukusies, ka var nākties mainīt savus paradumus un atteikties no šī tik ierastā telefona.

Lasītāja raksta: “Esmu pensionāre un jau gadiem ilgi man ir podziņtelefons, lai sazinātos ar bērniem un mazbērniem. Tas ir lieliski, jo vienmēr esmu viņiem sazvanāma, taču tagad no kaimiņienes dzirdēju, ka “Tele2” no nākamā gada vairs neļaus savā tīklā izmantot šos telefonus. Vai tā ir taisnība? Vai jūs varētu to noskaidrot? Es nesaprotu tos modernos “glaudāmos” telefonus.”

Sazinājāmies ar uzņēmumu “Tele2”, lai noskaidrotu viņu plānus par šo telefonu nākotni.

Uzņēmumā mierina: “Podziņtelefonu īpatsvars kopējā mobilo telefonu tirgū, protams, ir ļoti neliels, un tas turpina samazināties, jo tos ir izkonkurējuši viedtelefoni. Tomēr arī podziņtelefoniem ir sava vieta tirgū, un arī turpmāk mēs šos telefonus piedāvāsim saviem klientiem Šos telefonus pārsvarā lieto seniori, kuri ar šādām ierīcēm jūtas drošāk, turklāt tām ir lielākas pogas, kas gados veciem cilvēkiem ir ērtāk. Tāpat ir klientu kategorija, kas šādus telefonus izmanto darba vajadzībām, ja ir nepieciešams veikt tikai zvanus.”

Vienlaikus uzņēmuma pārstāvis Oskars Fīrmanis skaidro, ka, visticamāk, šādas bažas radušās, jo kādu klientu ir apmulsinājuši uzņēmuma plāni līdz 2025. gadam pakāpeniski atteikties no 3G tehnoloģijas. Patlaban tā vairs nespēj konkurēt ar jaunākajām sakaru tehnoloģijām. Ar klientiem, kuriem varētu būt nepieciešams mainīt SIM kartes, uzņēmums sola sazināties individuāli.