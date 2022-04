Foto: ekrānuzņēmums/ Facebook.

“Es pārforsēju!”: latviešu rakstniece Karīna Račko atzīst, ka pārspīlējusi ar lūpu palielināšanu Ieteikt







Diskusija par to, kā labāk – ļaut laika gaitā ķermenim dabiski mainīties vai arī izmantot kādas “mākslīgā skaistuma” metodes, lai iegūtu tādu izskatu, kāds pašu apmierina – laikam nebeigsies, kamēr vien šādas metodes tiks piedāvātas.

Latviešu erotisko bestselleru autore Karīna Račko pieder tai sieviešu daļai, kas mākslīgo skaistumu atzīst, un nekad to nav arī slēpusi. Sarunā ar Valdi Melderi TV sarunu šovā “Kad viņas satiekas,” Karīna pamato savu izvēli: “Vīrieši mēdz kļūdaini iedomāties, ka mēs to darām viņu dēļ. Taču tā nav – pirmkārt, tas ir tāpēc, ka vēlamies pašas sev patikt. Ja piemēram, pēc mazuļa barošanas krūtis ir pavisam zaudējušas formu, kāpēc lai implantu palīdzību to neatjaunotu. Tas ir mūsu ķermenis, mūsu izvēle.”

Bet ja nu vīrietim tomēr šķiet pievilcīgāks sievas dabiskais skaistums?

“Viņiem tas rezultāts parasti beigās patīk! Arī tiem, kas sākumā bija pret, varbūt baidījās, kā būs .. es, protams, nevaru apgalvot par pilnīgi visiem, bet vairums beigās ir apmierināti” – koķeti atzīst valdzinošā rakstniece.

Viņa gan atzīst, ka savulaik bija pārāk aizrāvusies ar lūpu palielināšanas ideju, un beigās jau bijis par traku.

“Manam vīram bija iebildumi, ka esmu palielinājusi lūpas. Es viņu atsēdināju! Teicu, ka daru un darīšu to priekš sevis. Ja tev nepatīk, tad nepatīk… Man bija tāds posms, kad gribējās pamēģināt, es pārforsēju, man sāka nepatikt…” – atceras Karīna un teic, ka tikt vaļā no pārāk lielām lūpām esot viegli – tiek ievadīts medicīnisks preparāts injekcijas veidā un jau pēc dažām stundām lūpas esot atpakaļ vecajā izskatā.

To izdzirdot, Valdis Melderis saka, ka tas ir apbrīnojami, ko gan sievietes tik nav gatavas darīt izskata dēļ. Uz to Karīna atbild: “Bišķi sadistiski jau ir…”.

