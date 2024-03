“Es pirms 10 gadiem krāpu savu sievu, tagad viņa ir atriebusies…” arī virtuāla krāpšana var būt sāpīga Ieteikt







Atklāt, ka esat piekrāpts, ir sirdi plosoša pieredze, arī ja krāpšana ir notikusi virtuālajā vidē, raksta “mirror.co.uk.”

Reklāma Reklāma

38 gadus vecais anonīmais vīrietis atzina, ka ir krāpis savu sievu pirms aptuveni 10 gadiem, kad viņu laulības dzīvē bija radušās problēmas. Viņš skaidroja, ka dēļ sievas stresa darbā izzuda tuvība.

Tomēr viņa romāns bija unikāls – tas viss notika tiešsaistē un aprobežojās ar sekstingu un Skype ziņojumiem, bez jebkādām fiziskas tuvības.

Viņa 36 gadus vecā sieva uzzināja par romānu, un pāris galu galā tika tam pāri un dzīvoja tālāk, līdz desmit gadus vēlāk, vīrietis atklāja, ka viņa dzīvesbiedre ir rīkojusies tieši tāpat.

Ierakstā Reddit vīrietis paskaidroja, ka, kad viņš pirms 10 gadiem tika pieķerts seksuālu ziņojumu sūtīšanai citai sievietei, viņš bija “izdzēsis visu” no sava klēpjdatora, jo nevēlējās, lai viņa sieva tiktu sāpināta, redzot visas detaļas.

Un, kad viņš uzzināja, ka viņa sieva atdarināja viņa rīcību, viņš par to bija neapmierināts.

Viņš rakstīja: “Desmit gadus vēlāk. Mana sieva izteica, ka viņai pietrūkst tuvības, un vēlējās, lai mēs pieliktu vairāk pūļu mūsu seksuālajā dzīvē. Es biju priecīgs to dzirdēt, taču atzīšos, ka spiediena dēļ tas īsti netika panākts tādā veidā, kā mēs to apspriedām. Neskatoties uz visiem labajiem nodomiem, dzīve, no manas puses, vienkārši traucēja.”

“Mana sieva pievērsa daudz vairāk uzmanības savam telefonam, un, kad es viņai par to jautāju, kaut kas šķita nepareizs. Īsāk sakot, es izokšķerēju viņas telefonu, kad viņa bija izgājusi no istabas un atklāju, ka viņai ir sekstings un attēlu apmaiņa internetā. Es biju absolūtā apjukumā un konfrontēju viņu. Viņa nekavējoties paņēma tālruni un izdzēsa visus pierādījumus, tāpat kā es to darīju pirms desmit gadiem.”

Vīrieša sieva uzstāja, ka viņas romāns ir tikai tiešsaistē un nav bijis ļoti ilgi, un viņš teica, ka viņai tic, jo tā bija tāda pati situācija, kādā viņš bija pirms visiem šiem gadiem. Tomēr viņš jūtas vīlies, lai gan situācija bija tāda pati.

Reklāma Reklāma

Viņš piebilda: “Tas, ka viņa visu izdzēsa, man ir negaidīti grūti, jo šķiet, ka viņa slēpj lietas, bet viņa saka, ka nevēlas, lai detaļas mani sāpina, par to ir grūti strīdēties, ņemot vērā, ka es darīju tieši to pašu.”

“Kā mēs no tā virzāmies tālāk? Es zinu, ka daudzi cilvēki teiks, ka jebkura krāpšana ir sarkana līnija, taču, pamatojoties uz to, ko es redzēju, es uzskatu, ka tā bija tikai tiešsaistes lieta, viņa pat nezināja tā puiša vārdu. Es nedomāju, ka varu izmest daudzus laulības gadus, un mana sieva iepriekš man ir piedevusi, par to pašu. Taču es esmu pilnīgi satriekts un cīnos, lai samierinātos ar notikušo.”

Vīrietis vēlāk rediģēja savu ierakstu, piebilstot, ka saprot, ka viņa paša krāpšanās ir saistīta ar pašreizējo situāciju.

Jo komentētāji norādīja, ka viņa 15 gadus ilgā laulība ir “pilnīgi nolemta un toksiska” dēļ “divām īslaicīgām digitālām krāpšanās epizodēm”.

Viņš arī sacīja, ka plāno atrisināt šīs problēmas ar savu sievu, un uzstāja, ka tas neizbeigs viņu laulību, jo viņš plāno palikt laimīgs kopā ar sievieti, kuru viņš mīl.