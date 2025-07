Plūdi Teksasā, ASV Foto. Ekrānšāviņš no X

Dabai pretim stāties nevar. Bojāgājušo skaits plūdos Teksasā, ASV, pieaudzis līdz 120







Bojāgājušo skaits plūdos ASV Teksasas štatā pieaudzis līdz vismaz 120, vēsta Savienoto Valstu mediji, atsaucoties uz vietējām varasiestādēm.

Keras apgabalā, kur piektdien tika pieredzēti postoši plūdi, varasiestādes apstiprināja, ka gājuši bojā vismaz 96 cilvēki, arī 36 bērni.

Visā štatā ekstrēmo laikapstākļu dēļ gājuši bojā vismaz 120 cilvēki, vēsta raidorganizācijas CNN un CBS, atsaucoties uz vietējām varasiestādēm.

Vismaz 160 cilvēki joprojām ir pazuduši bez vēsts.

Plūdi Teksasas štatā izraisījās naktī uz piektdienu, kad stundas laikā ūdens līmenis Gvadelupes upē pieauga par teju astoņiem metriem.

Otrdien pēkšņi plūdi izraisījās kaimiņu štatā Ņūmeksikā. Tur dzīvību zaudējuši trīs cilvēki.

Štata gubernatore Mišela Lūhāna Grišema plūdu skartajā teritorijā izsludinājusi ārkārtas stāvokli.

