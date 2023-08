Foto: REUTERS/SCANPIX Ilustratīvs foto. Pudeļdeguna delfīns jeb afalīna.

"Es raku peldbaseinu…" Skotijā piemājas dārzā izrok 8000 gadu senus delfīna kaulus







Kāds vīrietis savā dārzā atradis 8000 gadu senus delfīna kaulus. 44 gadus vecais Pols Makdonalds piemājas dārzā, rokot peldbaseinu saviem bērniem, uzdūries 10 pēdu gara zīdītāja kauliem, tā vēstīja britu medijs “BBC“.

Tiek uzskatīts, ka šis pudeļdeguna delfīns jeb afalīna ticis izskalots krastā pēc pēdējā ledus laikmeta beigām. Arheologi ir nodēvējuši aizvēsturisko atradumu Kozveihedā (Causewayhead) Stērlingā par “vienreizēju”. Četru bērnu tēvs sacīja, ka uzreiz atpazinis delfīna galvaskausu pēc tā nepārprotamās formas, garā purna un zobu rindām.

Delfīna kauli bija saglabājušies mālā apmēram 80 centimetrus zem pašreizējā zemes līmeņa, domājams, ka tie tur atradušies vismaz pēdējos 8000 gadus. Kauliem līdzās tika atrasts arī no brieža raga izgatavots rīks gaļas atdalīšanai no kauliem. Tiek uzskatīts, ka no šī delfīna sev maltīti pagatavojuši toreizējie mednieki.

Man finds 8,000-year-old dolphin bones in back gardenhttps://t.co/seJH2VtsYw — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) July 31, 2023

Makdonalda kungs (McDonald), kurš pats darbojas ortopēdijas nozarē un savā ikdienas darbā saskaras ar kauliem, sacīja: “Es raku peldbaseinu, kad uzdūros kaut kam neparastam. Kad to izvilku ārā, es ieraudzīju galvaskausa apaļumus un tad ieraudzīju purnu un zobus, un es uzreiz sapratu, ka tas ir delfīns.”

“Pameklēju Google informāciju par delfīniem un nodomāju “Wow!“. Es zināju, ka delfīna atliekām, kas iestrēgušas mālā tādā dziļumā, ir jābūt ļoti senām. Tagad ir atrasts artefakts, kas pastāsta vairāk par kādreiz notikušo, un tas ir satriecoši. Mēs nopirkām šo māju pirms sešiem gadiem, un līdz šim jau šeit es esmu atradis dažādas interesantas lietas, piemēram, vecas pudeles un monētas, bet es vienmēr esmu vēlējies atrast kaut ko līdzīgu šim,” pastāstīja delfīna kaulu atradējs medijam “BBC”.

Pašlaik delfīna galvaskauss ir nodots Skotijas Nacionālā muzeja (NMS) ekspertiem, lai to varētu pilnībā izpētīt, bet arī pārējais skelets tiks rūpīgi atrakts. Stērlingas arheologs, Dr. Marejs Kuks (Dr. Marey Cook) sacīja, ka šis atklājums varētu būt pirmais šāda veida atklājums Skotijā vairāk nekā gadsimta laikā.

Pēdējie vaļu kauli netālu no Stērlingas tika atrasti 1897. gadā, taču nav nekādu ziņu par šādu delfīnu kaulu atradumiem.

Dr. Kuks teica: “Tas ir vienreizējs atradums. Es nedomāju, ka kāds jebkad atradis ko līdzīgu. Pēc ledus laikmeta beigām, kad ledus atkāpās, šī teritorija bija plaša iekšzemes jūra, kurā bija pilns ar dzīvām radībām. Mūsu senči katru dienu staigāja gar šīs jūras krasta līniju, meklējot tādu pārtiku kā jūraszāles un vēžveidīgos, un, ja ronis, valis vai delfīns tika izskalots krastā, tas gandrīz nekavējoties tika nogalināts apēšanai. Blakus atrastais no brieža raga zara izgatavotais rīks iezīmē veidu, ka viņi tolaik atdalīja delfīnu gaļu no kauliem un tas ir ārkārtīgi aizraujoši. Tā uzgalis gan ir nolūzis, acīmredzot, viņi to ir izmetuši, bet mēs joprojām ceram to atrast.”

Skotijas Nacionālā muzeja galvenais mugurkaulnieku kurators Endrjū Kičeners (Andrew Kitchener) sacīja: “Es strādāju muzejā 35 gadus, un šī ir pirmā reize, kad no māla ir izrakts kas tamlīdzīgs. Tas ir patiešām interesants un svarīgs atradums. Šķiet, ka šī no jūras aizvēsturē izskalotā dzīvnieka atliekas pārklājoties ar mālu nogulējušas šeit neskartas visus šos 8000 gadus, līdz Pols to atklāja, un tas patiešām ir brīnums.”

Kičenera kungs teica “BBC”, ka vēl ir jāveic daudz analīžu, taču pēc tam, kad kauli būs datēti ar radioaktīvā oglekļa metodi, viņi varēs noteikt to precīzu vecumu. “Dzīvnieks ir salīdzinoši mazs, tāpēc, iespējams, tā bijusi mātīte, un tā zobi ir diezgan nodiluši, kas liek domāt, ka tas ir bijis vecāks dzīvnieks. Mēs esam tikai pašā sākumā. Ir vienkārši aizraujoši vērot kā tas iznirst no māla,” viņš piebilda.

Paši delfīna kauli pieder Makdonalda kungam, bet no raga izgatavotais rīks varētu tikt pasludināts par vēsturisku dārgumu, kas nozīmē to, ka viņš varēs saņemt atlīdzību kā tā atradējs. Makdonalds teica: “Es tiešām priecājos to atrast un pārliecināties, ka tas tiek aprūpēts un cilvēki to varēs redzēt.”