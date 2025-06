TOS galvenais ārsts par peldēšanos: “Viens muļķīgs lēciens” var pārmainīt visu cilvēka dzīvi par 180 grādiem Ieteikt







“Tiek uzskatīts, ka tie ūdeņi, kurus vislabāk pārzina, tad no tiem nav jābaidās. Bet ir pierādīts traumu ziņā, ka īstenībā visbiežāk cilvēki gūst traumas, lecot tādās ūdenstilpnēs, kuras viņi it kā pārzina,” sacīja Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas (TOS) galvenais ārsts Andris Džeriņš, apspriežot traumu gūšanu ūdenstilpnēs peldsezonā.

“Šādās zināmās ūdenstilpnēs var parādīties kāds koka gabals vai vēl kas cits. Es tiešām ar bažām un bailēm skatos, kad redzu, ka cilvēki lec ar galvu pa priekšu ūdenī. Ja tur ir kāds akmens vai iemests svešķermenis, vai kāds liels koka gabals, tad šis te trieciens, ko tā rezultātā cilvēks gūst, kakla skriemelim ir aksiāla slodze, kas var radīt lielus bojājumus. Galvai straujā leņķī saliecoties vai atliecoties, var gūt ļoti nopietnus bojājumus – ne tikai kakla skriemeļa lūzumu, bet var arī traumēt mugurkaulu,” skaidroja TOS galvenais ārsts, plašāk raidījumā stāstot par mugurkaula nozīmi.

Džeriņš uzsvēra, ka tādā gadījumā, ja šāda lēciena rezultātā cilvēkam tiek bojātas muguras smadzenes, viņš var nomirt, var “apstāties elpošanas muskulatūra”, vai arī cilvēks var kļūt paralizēts uz visu atlikušo mūžu. Līdz ar to “viens muļķīgs lēciens” var pārmainīt visu cilvēka dzīvi “par 360 grādiem”, tā brīdināja TOS galvenais ārst Džeriņš TV24 raidījumā “Uz līnijas”. “Līdz ar to šo lekšanu [ūdenstilpnē] skaidrā prātā, nemaz nerunājot par alkohola reibumu, es to ļoti nerekomendēju darīt,” piebilda ārsts.

