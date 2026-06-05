“Bērnu vienkārši atšuva…” Tēvs sašutis par notikušo “Vivi” biļešu kasē 0
Dzirdot stāstus par bērniem, kuri dažādu iemeslu dēļ nonāk nepatīkamās situācijās sabiedriskajā transportā, nereti rodas jautājums, cik pretimnākoša un saprotoša patiesībā ir sistēma. Ar šādu pieredzi sociālajos tīklos dalījies kāds tēvs, kurš apgalvo, ka darbinieces nezināšanas dēļ viņa dēlam netika piešķirta pienākošā Goda ģimenes atlaide vilciena biļetei.
Sociālo mediju platformā “X” Gundars raksta: “Dēls (pusaudzis) Rīgā pērk bēdīgi slavenā @ViviVilciens biļeti. @Godagimene 3+ karte ir telefonā, līdzi ID. Biļešu kasiere atsakās pārdot biļeti ar Goda ģimenes atlaidi, 3+ karte esot jāuzrāda “dabā”, elektroniskā neskaitās, bērnu atšuva.
Tā mēs to valsti būvējam, viens otram rādot vidējo pirkstu, elpojot birokrātijas un formālisma gaisu. Pēc tam brīnāmies, kādēļ esam ES “lejas gala” valsts.”
Komentāru sadaļā cilvēki dalījās gan ar līdzīgu pieredzi, gan saviem ieteikumiem. Kāds lietotājs norādīja, ka šādos gadījumos ērtāk biļeti iegādāties lietotnē.
“Kopš jaunās biļešu reģistrācijas sistēmas man pat ne reizi nav nācies 3+ karti kādam vilcienā rādīt,” viņš raksta.
Arī Sandis uzskata, ka viss atkarīgs no konkrētā darbinieka: “Tas laikam atkarīgs no tā, kāds cilvēciņš aiz stikla sēž. Es uzrādīju telefonā, ar to pilnībā pietika. Bet nu tas ir birokrātijas un formālisma marasms, piekrītu…”
Savukārt Kristīne norādīja, ka šādai situācijai nevajadzētu rasties vispār.
Uz notikušo komentāru sadaļā reaģēja arī “Vivi” pārstāvji.
“Atvainojamies par radušos situāciju. Lai saņemtu Goda ģimenes braukšanas maksas atlaidi, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un atlaidi apliecinošu dokumentu – Goda ģimenes apliecību vai tās digitālo versiju oficiālajā lietotnē.
Tādējādi “Vivi” faktiski apstiprināja, ka Goda ģimenes apliecības digitālā versija ir derīga atlaides saņemšanai un konkrētajā situācijā pusaudzim nevajadzēja tikt atteiktam.
Latvija būvētos daudz labāk, ja varētu kā senos laikos – masveidā sprintot no pēdējā vagona uz pirmo, lai apskrietu kontroli. Tauta būtu daudz veselīgāka! 😉
— Mārtiņš Ketners (@martinsketners) June 5, 2026
Kamēr migranti sabiedriskajā brauc par velti un arī kontrole impotenta ko pasākt🤡
— Kalnu lauva (@KalnuLauva) June 5, 2026
Ha, labāk tā, man ir soda naudas papīrītis par 25 naudiņām, jo @ViviVilciens kontrole atpazīst tikai plastikāta gabaliņu
— Normunds Aizstrauts (@normunds_ai) June 5, 2026
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